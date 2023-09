Wall Street: nouveau coup de chaud sur l'obligataire information fournie par Cercle Finance • 21/09/2023 à 17:48

(CercleFinance.com) - Wall Street poursuit jeudi sa correction amorcée en fin de séance hier, pénalisée par la remontée continue des rendements obligataires et la vigueur confirmée du dollar suite aux dernières déclarations de la Fed.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,5% à 34.265,7 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche près de 1,2% à 13.310,3 points.



Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans a atteint ce matin son plus haut depuis 2007, notamment suite à la publication de statistiques confirmant la bonne santé du marché du travail.



Ce rendement de référence est monté brièvement à 4,49%, tout proche du seuil des 4,50% considéré par certains investisseurs comme un seuil psychologique important.



La remontée des rendements obligataires est de nature à pénaliser les actions américaines en augmentant l'attrait des 'Treasuries' et en renchérissant le coût du financement des entreprises.



Le coup de chaud sur le compartiment obligataire permet au dollar d'amplifier sa hausse et le billet vert en s'appréciant encore de 0,1% face à l'euro, qui recule vers 1,0660.



Si les valeurs technologiques sont plombées par les tensions sur les taux, avec un repli moyen de 0,8%, ce sont surtout les secteurs de la consommation non-essentielle (-2%) et de l'immobilier (-1,9%) qui sont les plus touchés par le climat actuel d'incertitude économique.



Les valeurs pétrolières parviennent à surperformer, avec une perte limitée de 0,6%, soutenues par le maintien du prix du baril de brut qui se maintient bien au-delà de 90 dollars.



Avec un gain de presque 4%, FedEx signe la plus forte progression de l'indice S&P 500 après avoir revu en hausse ses objectifs annuels à l'occasion de la publication de ses derniers résultats trimestriels.



Cisco chute au contraire de 4% après avoir annoncé son intention de racheter Splunk, un spécialiste des logiciels de sécurité informatique automatisés, pour 28 milliards de dollars, un prix considéré comme 'juste' par les analystes compte tenu du caractère stratégique de l'opération.