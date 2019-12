Wall Street : nouveau carton plein de records, FEDEX plonge.

(CercleFinance.com) - Wall Street nous a encore mitonné une clôture 'au cordeau', avec un carton plein de records absolus de clôture, le S&P500, lui, réussit le 'doublé' avec un final à +0,03% (mais ça suffit) et un plus haut historique à 3.198,2 (contre 3.197,7 la veille... mais 0,5Pt de plus, ça suffit pour inscrire un 4ème record consécutif).

Le Dow Jones (+0,11% à 28.267) a retracé à 9Pts (0,03%) son record de la veille en intraday (29.328 contre 28.337) et le Nasdaq affiche également +0,1% à 8.823, après avoir plafonné à 8.832... contre 8.333 la veille.

Bien que cela n'ait qu'un lointain rapport à 72H de la séance des '4 sorcières', les données statistiques du jour étaient positives: les mises en chantier de novembre progressent de +3% à 1,365 million en rythme annuel et les permis de construire ont grimpé de +9% à 1,482 millions en rythme annuel (consensus de 1,35 millions).

Bonne surprise du côté de la production industrielle que se redresse de 1,1% en novembre aux Etats-Unis, battant le consensus de +0,9 à +1%.

Mais le taux d'utilisation des capacités de production -quoiqu'en hausse de 0,7Pts à 77,3%- ressort légèrement en-deçà des attentes : 77,5%.

Du côté des valeurs phare du Dow Jones, Apple (+0,2% à 280,4$) bat un nouveau record absolu (à 280,77$ en intraday) et Goldman Sachs finit leader avec +1,4%.

Au sein du Nasdaq, Netflix finit détaché avec +3,7%, devant Ulta Beauty +2,8%, et loin devant eBay, Applied Materials, NXP et Nvidia qui affichaient collectivement un gain de +1,4%, AMD gagne +1% (tout le secteur des semi-conducteurs une nouvelle fois aux avant postes) et Amazon gagne +1,2%.

Peu après la clôture FEDEX plongeait de -6% sur un niveau d'activité décevant (17,3Mds$ de CA contre 17,8 anticipe) et des profits sous le consensus (2,51$ par titre contre 2,78$ attendu).

Mais le plus inquiétant, c'est que la direction anticipe une année 2020 difficile ('challenging')