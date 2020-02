Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : nouveau carton plein de records Cercle Finance • 06/02/2020 à 16:45









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert sur un nouveau carton plein de records absolus ce jeudi, soutenue notamment par l'apaisement des relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Près d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,1% à 29.303 points, après avoir atteint un peu plus tôt un nouveau plus haut historique à 29.406,4 points. Le Nasdaq prend quant à lui 0,2% à 9531.7 points. 'Les bons indicateurs économiques publiés dans la matinée viennent encore un peu plus éclipser les craintes liées à la propagation du coronavirus', note un intervenant. Les investisseurs ont particulièrement bien réagi à l'annonce d'une hausse de 1,4% de la productivité de la main d'oeuvre non-agricole des Etats-Unis en rythme annualisé au quatrième trimestre. Le Département américain du Travail a pour sa part fait état de 202.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, un chiffre en baisse de 15.000 par rapport à la semaine précédente. Une bonne surprise, puisque les analystes tablaient sur une baisse bien plus modeste de cet indicateur, à 215.000 inscriptions, un reflux qui semble de bon augure avant la parution, demain, des chiffres officiels de l'emploi. Pour ne rien gâcher, la Chine a annoncé son intention de réduire de moitié les taux des droits de douane supplémentaires appliqués à certains produits américains d'une valeur d'environ 75 milliards de dollars à partir du 14 février, dans le cadre de l'accord de 'phase 1' conclu avec Washington le mois dernier. Face à ce cocktail de bonnes nouvelles, le récent mouvement de repli vers les valeurs refuges semble bel et bien terminé et les actions ne sont pas les seules à traduire un 'soulagement'. Le pétrole - qui avait repris 3% mercredi - en profite pour se stabilises vers 50,8 dollars sur le NYMEX. Côté valeurs, Twitter s'envole de plus de 15% après avoir dévoilé un chiffre d'affaires supérieur aux attentes sur le dernier trimestre et révélé un nombre d'utilisateurs plus important que prévu. Qualcomm cède lui près de 4% après avoir présenté mercredi soir un bénéfice net ajusté en baisse de 21% en comparaison annuelle à 1,15 milliard de dollars au titre de son premier trimestre 2019-20.

