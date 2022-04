Wall Street: note de prudence avant des indicateurs information fournie par Cercle Finance • 05/04/2022 à 15:00

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York semble se diriger vers une ouverture prudente, au vu de futures en repli de 0,2% sur le S&P500 et de 0,3% sur le Nasdaq-100, dans l'attente d'indicateurs de conjoncture attendus peu après la cloche.



Peu après le début des échanges, doivent en effet paraitre l'indice PMI composite de S&P Global, puis l'indice ISM des services pour les Etats-Unis au titre du mois de mars, ce dernier étant anticipé en légère hausse par les économistes (à 57,7 selon Jefferies).



Pour rappel, l'indice PMI composite de S&P Global était ressorti en progression à 58,5 en estimation flash pour mars, un plus haut de huit mois, signalant alors 'une poursuite de la reprise par rapport au ralentissement de janvier qui était lié à la vague Omicron'.



'Enfin, nous entendrons les colombes influentes de la Fed, le vice-président en attente Brainard et les présidents Daly et Williams, avant la publication des minutes du FOMC de demain', note-t-on par ailleurs chez Deutsche Bank.



Pour l'heure, on notera que le déficit commercial des Etats-Unis s'est établi à 89,2 milliards de dollars en février, un niveau parfaitement stable par rapport à celui du mois précédent, selon le Département du Commerce.



Sur le front des valeurs, UnitedHealth annonce qu'Optum, sa division de services de santé, a convenu avec Change Healthcare de prolonger leur accord de fusion jusqu'à fin 2022, en raison d'une hostilité affichée par le Département de la Justice.



Lockheed Martin et Intel font part d'une collaboration afin de tirer parti de leurs expertises en matière de technologie et de communications, tout en contribuant à accélérer la livraison de solutions 5G.MIL (militaire) sécurisées.