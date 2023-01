Wall Street: note de lourdeur malgré l'inflation, Intel pèse information fournie par Cercle Finance • 27/01/2023 à 15:14

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait reculer vendredi dans les premiers échanges, des résultats mal accueillis, à commencer par ceux d'Intel, l'emportant sur les chiffres plutôt rassurants de l'inflation.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais cèdent entre 0,3% et 0,5%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Les marchés d'actions américains s'acheminent pour l'instant vers une semaine de hausse après leurs pertes de la semaine écoulée, qui avait marqué le premier épisode de consolidation depuis le début de l'année.



Problème, plusieurs grosses entreprises commencent à mettre en garde sur l'évolution à venir de la conjoncture, ce qui pourrait devenir un motif d'inquiétude sérieux pour les investisseurs.



Intel décroche ainsi de plus de 9% en cotations avant-Bourse après avoir dévoilé, hier soir, des résultats de quatrième trimestre très inférieurs aux prévisions et délivré des perspectives encore plus mauvaises que prévu.



'Le groupe n'a pas su livrer à temps sa dernière puce pour centre de données 'Sapphire Rapids', ce qui lui a fait perdre des clients', expliquent les analystes d'Invest Securities.



'De plus, l'entreprise est fortement concurrencée par AMD, qui lui a pris des parts de marché durant ces derniers trimestres', ajoute la société de Bourse.



A l'opposé, American Express est attendu en hausse de 5% après avoir publié un BPA trimestriel en baisse de 5%, mais des revenus en progression de 17% sur fonds de dépenses record de la part des titulaires de ses cartes.



Ces publications contrastées viennent éclipser des chiffres mensuels des dépenses des ménages ayant confirmé le ralentissement à l'oeuvre de l'inflation, conformément aux attentes.



Les prix à la consommation mesurés par l'indice des prix PCE ont en effet affiché en décembre une progression de 5% sur un an, contre +5,5% en novembre.



Hors énergie et alimentation, l'indice PCE 'core' - la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale - augmente de 4,4% sur un an, contre +4,7% le mois précédent.



Ce dernier point jugé rassurant n'empêche pas les rendements des bons du Trésor de repartir à la hausse, celui de l'emprunt à dix ans reprenant près de trois points de base à 3,52%.



Sur le marché des changes, le dollar avance de 0,2% face à l'euro, poursuivant sa remontée des dernières 24 heures.



Du côté de l'énergie, le baril de brut léger américain reste lui aussi orienté à la hausse, avec un gain de 1,2% à 82,2 dollars suite aux chiffres encourageants de la croissance américaine publiés hier.