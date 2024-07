Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: note de lourdeur, les résultats déçoivent information fournie par Cercle Finance • 19/07/2024 à 16:50









(CercleFinance.com) - Après la rotation opérée ces derniers jours, la Bourse de New York continue de faire preuve de lourdeur vendredi, les investisseurs devant notamment digérer plusieurs publications décevantes qui pèsent tout particulièrement sur le Dow Jones.



Une heure après l'ouverture, l'indice Dow des 30 principales valeurs industrielles américaines cède 0,7% à 40.373,2 points, tandis que le Nasdaq Composite limite son repli à 0,3%, pour revenir à 17.818,8 points.



La semaine qui s'achève s'est essentiellement caractérisée par une vive accentuation de la décorrélation entre les deux indices vedette, signe que les investisseurs ont aujourd'hui à coeur de rééquilibrer leurs portefeuilles.



Le Dow a ainsi inscrit un nouveau record historique mercredi, au-delà des 41.000 points, ce qui lui permet de conserver à ce stade un gain hebdomadaire de l'ordre de 1,1%.



Affecté par des prises de bénéfices sur les 'Sept Magnifiques', le Nasdaq, à plus forte composante technologique, cède pour le moment 2,7% sur l'ensemble de la semaine.



Ce vendredi, ce sont les résultats sans éclat de plusieurs grands noms de la cote qui pèsent plus particulièrement sur la tendance.



Parmi les publications du jour, celles d'American Express (4,1%), Halliburton (-4,4%) et Travelers (-4,4%) sont fraîchement accueillies par les investisseurs.



Seul SLB (+3,6%) se distingue véritablement après avoir fait état d'une hausse plus marquée que prévu de son bénéfice de deuxième trimestre, à la faveur principalement du dynamisme de ses activités à l'international.



Alors qu'aucune publication d'indicateur n'est attendue dans la journée, les conversations des investisseurs sont principalement animées par la gigantesque panne informatique provenant d'une défaillance chez CrowdStrike.



Le titre du spécialiste de la cybersécurité décroche d'ailleurs de presque 10% après cet incident, qui se traduit par l'apparition d'un grand écran bleu chez ses clients utilisant les services Windows de Microsoft.



De nombreux vols au-dessus des Etats-Unis ont été cloués au sol durant une partie de la matinée, ce qui signifie que le coût pour les compagnies aériennes va être considérable.



'La situation apparaît toujours très incertaine, mais nous n'anticipons pas d'impact majeur au niveau macroéconomique ou des marchés financiers à ce stade', tempèrent toutefois les équipes de Capital Economics dans une note de réaction.



Les dégâts sur le titre Microsoft restent à ce titre limités, le titre du géant des logiciels n'accusant pour l'instant qu'un repli de l'ordre de 0,6%.





