Wall Street: note de lourdeur, indicateurs sans relief

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait faire preuve de lourdeur jeudi après avoir pris connaissance d'indicateurs sans grand relief, qui entretiennent le flou quant à l'avenir de l'économie américaine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais perdent entre 0,2% et 0,4%, signe avant-coureur d'une ouverture en territoire négatif.



La Bourse de New York évolue sans grande tendance depuis quelques jours, tiraillée entre le désir des investisseurs de prendre quelques bénéfices à l'approche de la fin du premier semestre et l'enthousiasme qui continue d'entourer l'essor de l'IA.



Si de récentes statistiques suggèrent que l'activité ralentit aux Etats-Unis, ce qui milite pour de prochaines baisses de taux, d'autres viennent tempérer cette impression, comme les derniers chiffres de la croissance.



Le produit intérieur brut (PIB) a en effet augmenté à un rythme annualisé de 1,4% au premier trimestre, selon une troisième estimation du Département du Commerce, après un taux de 1,3% en deuxième lecture.



Mais les commandes de biens durables n'ont que faiblement augmenté au mois de mai (+0,1%), ce qui marque un quatrième mois consécutif de ralentissement de la statistique.



Quant aux inscriptions aux allocations chômage, elles ont reculé à 233.000 lors de la semaine du 17 juin, un chiffre en repli de 6000 par rapport à la semaine précédente, ce qui confirme que le marché du travail se détend.



Le point d'orgue de la semaine interviendra demain, avec la parution demain de l'indice des prix PCE, mesure préférée de l'inflation de la Fed, pourrait offrir un peu de visibilité sur l'évolution de la politique monétaire.



Parallèlement, les investisseurs suivront ce soir le premier débat télévisé entre Joe Biden et Donald Trump, ce soir sur CNN, en vue de l'élection présidentielle du mois de novembre.



A moins du cinq mois du scrutin, les sondages prédisent une élection particulièrement serrée (46% d'intentions de vote pour Trump, 45% pour Biden), d'où l'importance de cet affrontement.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans cède un peu de terrain, à 4,30%, à la veille de la publication des chiffres de l'inflation.



Le contrat août sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) amorce un rebond en reprenant 1,2% à 81,9 dollars le baril, un plus haut de quasiment une semaine.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.