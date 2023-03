Wall Street: note de lourdeur après une semaine éprouvante information fournie par Cercle Finance • 17/03/2023 à 17:06

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi, après son rebond de la veille, à l'issue d'une semaine de grande volatilité déclenchée par les difficultés de plusieurs banques des deux côtés de l'Atlantique.



A l'approche de la mi-journée, le Dow Jones cède 1,4% à 31.785,4 points, tandis que le Nasdaq Composite limite son repli à 1,1%, autour de 11.585,2 points.



Le début de séance a été nerveux, reflétant l'évolution de la semaine depuis l'annonce - le week-end dernier - de la faillite de la Silicon Valley Bank, qui a renforcé les craintes d'un effet domino au reste de la finance américaine.



Les investisseurs ont certes semblé soulagés par les nombreuses initiatives prises par la Réserve fédérale afin de limiter tout risque de contagion, mais les incertitudes ne sont pas toutes levées.



L'action First Republic Bank dévisse encore de 25% bien que la banque californienne ait annoncé hier soir qu'elle allait bénéficier de 30 milliards de dollars de dépôts non assurés de la part de 11 grandes banques.



Avec un repli de 3,2%, le secteurs des services financiers accuse de loin la plus forte sectorielle du jour.



Sur la semaine, le Dow se replie pour l'instant de 0,2% à peine, tandis que le Nasdaq affiche un gain hebdomadaire de 4,2%.



La tendance à la volatilité et les difficultés du secteur financier semblent favoriser les valeurs technologiques, de plus en plus perçues comme des valeurs refuge dans l'environnement très incertain du moment.



Si tous les indices sectoriels du S&P s'inscrivent dans le rouge aujourd'hui, celui du secteur des hautes technologies signe le repli le moins prononcé du début de journée (-0,4%).



L'indice qui mesure la volatilité implicite du S&P 500 - qui avait nettement reflué ces derniers jours - remonte en flèche de plus de 10% au-delà des 25 points.



La volatilité devrait rester élevée pendant quelques jours, sachant que la Réserve fédérale réunira à partir de mardi prochain son comité de politique monétaire, dont les conclusions sont très attendues par les marchés.