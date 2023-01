Wall Street: note de lourdeur après des résultats mitigés information fournie par Cercle Finance • 24/01/2023 à 15:03

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en léger repli mardi matin, les investisseurs peinant à trouver des éléments encourageants dans les résultats d'entreprise contrastés publiés dans la matinée par plusieurs grands noms de la cote.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais perdent entre 0,5% et 0,7%, signalant un début de séance dans le rouge.



Après leur franche hausse des deux dernières séances, les marchés gardent les yeux rivés sur les résultats d'entreprises, avec l'espoir qu'ils réservent de bonnes surprises malgré la conjoncture difficile du moment.



Ce matin, les intervenants de marché semblent particulièrement tiraillés entre les chiffres bien accueillis de GE et Halliburton d'un côté et ceux, plus décevants, dévoilés de l'autre par 3M, Johnson & Johnson et Verizon.



Mais ce sont surtout les comptes de Microsoft, attendus dans la soirée, qui retiendront l'attention des investisseurs.



'Wall Street va surveiller de près la publication dans la mesure où le groupe est l'un des meilleurs baromètres existants pour mesurer les dépenses dans le 'cloud' et les investissements des entreprises', explique Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.



Le début de la séance sera animé par la publication de l'indice mensuel de S&P Global PMI en version préliminaire, pour lequel le consensus table sur une légère baisse à 46, après 46,2 en décembre.



A une semaine de la réunion de la Fed, les rendements des obligations américaines se détendent un peu et l'emprunt à 10 ans, principale référence du marché obligataire, repasse sous la barre des 3,50%.



Le dollar se renforce de 0,1% face à l'euro, autour de 1,0860, après son accès de faiblesse de la veille, consécutif aux déclarations de Klaas Knot, le patron de la banque centrale néerlandaise, selon lequel la BCE pourrait enchaîner deux hausses de taux de 50 points de base lors de ses deux prochaines réunions.



La vigueur du dollar pèse sur les matières premières, à l'image des cours du brut léger américain (WTI) qui s'effrite de 0,1% à moins de 81,6 dollars sur le NYMEX.