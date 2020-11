Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : note d'optimisme à la veille du weekend Cercle Finance • 16/11/2020 à 07:45









(CercleFinance.com) - Enfin un record -de clôture- à Wall Street à l'issue d'une semaine entamée par une séance de lundi tonitruante... suivie de trois séances plutôt décevantes, et rattrapées en partie par celle de ce vendredi (ce qui efface bel et bien l'intégralité des pertes de la veille). Mais il s'agit bien d'un unique record, pour le S&P500 (+1,3% à 3.585) qui améliore de cinq points celui du 2 septembre (et signe un gain hebdomadaire de +2,15%). Le Dow Jones gagne +1,4% à 29.480 et engrange +4,1% en cinq séances. Le Nasdaq s'effrite de -0,55% sur la semaine écoulée malgré un gain de +1% à 11.830. Les indices sont au zénith alors que le nombre de nouveaux cas quotidiens aux Etats-Unis ne cesse de battre chaque jour des records (au-delà de 135.000 désormais). Donald Trump a expliqué vendredi soir que c'est lié au plus grand nombre de tests, mais cela n'occulte pas le décompte macabre qui s'élève désormais à 242.600 décès de la Covid-19. Wall Street qui avait semblé s'inquiéter de la troisième vague de Covid-19 la veille retrouve son allant, malgré le net recul du moral des consommateurs américains selon l'indice de confiance de l'Université du Michigan qui a chuté à 77,0 en estimation préliminaire, contre 81,8 pour octobre. Lori Lightfoot, la maire de Chicago, a publié un décret municipal interdisant aux habitants de recevoir des convives à leurs domiciles pour Thanksgiving. Ce décret s'avère bien plus restrictif que celui passé la veille par le gouverneur de l'Illinois, qui se bornait à recommander aux habitants de rester chez eux le plus possible dans les trois prochaines semaines. Wall Street commence donc à se demander de quelles restrictions d'accès pourraient être frappés les centres commerciaux américains lors de la journée de 'Black Friday', si décisive pour le commerce de détail aux Etats-Unis. En ce qui concerne le résultat -provisoire- de l'élection américaine, la Chine a mis 10 jours pour saluer la victoire de Joe Biden, ce qui semble signifier que les chances d'inversion des résultats dans les Etats clés du Michigan, de Géorgie et de Pennsylvanie sont jugées nulles.

