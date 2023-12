Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: Nike éclipse le ralentissement de l'inflation information fournie par Cercle Finance • 22/12/2023 à 15:16









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en ordre dispersé vendredi pour la dernière séance avant Noël, l'annonce d'un ralentissement de l'inflation ne parvenant pas à compenser les prévisions décevantes dévoilées par Nike.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones recule de 0,2%, tandis que celui sur le Nasdaq grappille inversement 0,2%, annonçant un début de séance en demi-teinte.



Bonne nouvelle, l'indice des prix dit 'PCE' - la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale américaine - s'est établi à 2,6% en rythme annuel en novembre, un taux en baisse de 0,3 point par rapport à celui d'octobre.



Hors produits alimentaires et énergie, l'indice s'est tassé de 3,4% à 3,2% d'un mois sur l'autre, confirmant la récente tendance de fond montrant une décélération des prix.



Mais cette agréable surprise, qui accrédite le scénario d'une accélération des baisses de taux de la Fed l'an prochain, s'est accompagnée de nouvelles moins encourageantes sur le front de l'inflation.



Publiées au même moment, les dépenses des ménages ont augmenté de 0,2% le mois dernier par rapport à octobre, alors que le consensus visait une hausse de 0,4%, pour des revenus en croissance de 0,4% d'un mois sur l'autre.



Les investisseurs se montrent par ailleurs déçus par la révision à la baisse des prévisions de ventes de Nike, pénalisé par la prudence des consommateurs et par un recours croissant aux offres promotionnelles.



L'action du fabricant d'articles du sport, qui n'affiche qu'une petite hausse de 4% cette année, trébuche ainsi de plus de 11% en cotations avant-Bourse.



La matinée sera également rythmée par la publication des ventes de logements neufs et de l'indice de confiance des consommateurs du Michigan.



De manière générale, les investisseurs pourraient préférer rester sur la réserve avant un week-end de trois jours, les marchés américains devant rester fermés lundi pour la journée de Noël.



Les intervenant semblent effectivement éprouver le besoin de marquer une petite pause après le récent mouvement haussier qui a porté les principaux indices vers de nouveaux plus hauts historiques.



'Les investisseurs ont retrouvé de l'appétit pour le risque depuis la dernière réunion de la Fed et la promesse de baisses de taux en 2024', rappelle Chris Harvey, stratège de marché chez Wells Fargo.



'Mais les dernières entreprises à avoir publié leurs résultats ont fait moins bien que prévu jusqu'ici, évoquant à la fois une demande décevante et faisant part de leur prudence pour 2024 en termes de ventes et de prix', souligne l'analyste.





