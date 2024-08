Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: nette hausse dans le sillage de la distribution information fournie par Cercle Finance • 16/08/2024 à 07:20









(CercleFinance.com) - Portée par de bonnes nouvelles sur le front de la consommation, la Bourse de New York a terminé en forte progression jeudi : le Dow Jones a avancé de 1,4% à 40563, le S&P500 s'est adjugé 1,6% à 5543 et le Nasdaq Composite a grimpé de plus de 2,3% à 17594.



Les résultats meilleurs qu'attendu dévoilés avant l'ouverture par Walmart, le numéro un mondial de la grande distribution, ont en effet renforcé la confiance des investisseurs dans la santé de l'économie américaine.



Le titre de la chaine de supermarchés s'est ainsi adjugé 6,6% après un relèvement de ses prévisions annuelles, entrainant dans son sillage d'autres valeurs du secteur telles que Macy's (+5,6%), Dollar Tree (+5,2%) ou Target (+4,3%).



Autre annonce rassurante concernant la consommation, les ventes au détail aux Etats-Unis ont rebondi de 1% en juillet, soit nettement plus prévu, éclipsant une baisse de 0,6% de la production industrielle sur la même période.



'Les fermetures du début de juillet, concentrées dans les industries pétrochimiques et connexes en raison de l'ouragan Beryl, ont freiné la croissance de la production industrielle d'environ 0,3 point', soulignait la Fed qui publiait ce dernier chiffre.



En dehors de Walmart, les investisseurs ont également salué Cisco (+6,8%) pour une publication solide de l'équipementier de réseaux, 'soutenue par l'épuisement des stocks des clients et des commentaires positifs sur l'IA', selon Jefferies.



Toujours dans l'actualité des résultats, ils ont accueilli favorablement les publications trimestrielles du fabricant de machines agricoles et de chantier Deere (+6,4%) et de la maison de vêtements et d'accessoires Tapestry (+3,2%).



Enfin, Nike a bondi de 5,2%, Pershing Square Capital Management ayant pris une participation dans le capital du fournisseur d'articles de sport pour un montant d'environ 229 millions de dollars, selon un avis financier publié mercredi soir.





