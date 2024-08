Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: nette hausse dans le sillage de la distribution information fournie par Cercle Finance • 15/08/2024 à 17:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en nette hausse jeudi, les résultats de Walmart ayant rassuré sur les perspectives de l'économie américaine, tout comme les derniers chiffres des ventes de détail.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 1,1% à 40.458,5 points, tandis que le Nasdaq Composite grimpe de 2% à 17.532,8 points.



Les résultats meilleurs qu'attendu dévoilés ce matin par Walmart, le numéro un mondial de la grande distribution, ont renforcé la confiance des investisseurs dans la santé de l'économie.



Le titre du groupe de supermarchés s'adjuge plus de 6% après avoir revu à la hausse sa prévision de bénéfice annuel, ses résultats des derniers mois ayant profité de ses métiers de commence en ligne et des recettes publicitaires issues de ses activités numériques.



Les valeurs de la distribution trustent en conséquence les meilleures places du S&P 500, favorisées par les solides performances de Walmart. Dollar Tree gagne 5,5%, suivi par Target (+5,1%).



La meilleure performance sectorielle revient aux biens de consommation non essentielle, en hausse de plus de 3%.



Les investisseurs apprécient également les résultats de l'équipementier des réseaux Cisco, une autre composante du Dow, qui signe la plus forte hausse de l'indice avec un gain de 7%.



Seules quatre des 30 valeurs du Dow s'inscrivent en repli, la plus forte baisse étant pour Verizon (-1,7%).



Des indicateurs économiques rassurants sont venus alimenter cette dynamique favorable.



Un nombre important d'indicateurs ont animé le début de journée, mais les investisseurs ont surtout privilégié les ventes au détail qui ont augmenté nettement plus prévu.



Après avoir baissé de 0,2% en juin, les ventes de détail aux Etats-Unis se sont accrues de 1% en rythme séquentiel en juillet, selon le Département du Commerce.



Cette performance bien meilleure que prévu est venue apaiser en partie les craintes d'une entrée prochaine en récession des Etats-Unis, l'une des principales causes des turbulences récentes sur les marchés financiers.



Après la volatilité des dernières semaines, due à un regain d'inquiétudes entourant une éventuelle retombée en récession, les investisseurs ne peuvent que se féliciter de la résistance des fondamentaux économiques.



Ces bonnes statistiques ont un impact sur le taux de rendement des emprunts d'Etat à 10 ans qui remonte au-delà de 3,93%, après avoir atteint hier un plus haut depuis la fin 2023.





