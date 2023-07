Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: Netflix et Tesla plombent la tendance information fournie par Cercle Finance • 20/07/2023 à 15:14

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sur une note de prudence jeudi matin après avoir aligné huit séances consécutives de hausse, les investisseurs n'ayant pas trouvé de motifs de satisfaction dans la dernière fournée de résultats de sociétés.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais cèdent entre 0,1% et 0,8%, annonçant un début de séance en berne.



La tendance est alourdie par plusieurs résultats trimestriels ayant déçu, à commencer par ceux du géant du streaming Netflix et du constructeur de véhicules électriques Tesla.



Le titre Netflix perdait plus de 6% en préouverture suite à l'annonce par le spécialiste de la vidéo à la demande d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes et de prévisions moins bonnes que prévu.



Tesla cède quant à lui près de 4% en cotations électroniques après la parution de résultats montrant que le groupe californien n'est pas prêt à renoncer à ses baisses de prix, ce qui fait craindre pour sa rentabilité future.



Ces publications décevantes interviennent alors que les publications des poids lourds technologiques vont être particulièrement scrutées sachant que les investisseurs se posent des questions sur la valorisation déjà bien tendue de l'indice Nasdaq, qui a rebondi de 37% cette année.



Les investisseurs ont en revanche accueilli dans l'indifférence la plus totale un indicateur montrant que l'activité manufacturière avait continué de se contracter dans la région de Philadelphie au mois de juillet.



Sur le marché du travail, le nombre d'inscriptions aux allocations chômage a reculé de 9000 lors de la semaine du 10 juillet pour ressortir à 228.000 selon le Département du Travail.



Wall Street réagira en début de séance aux chiffres des indicateurs avancés du Conference Board et des ventes de logements anciens.