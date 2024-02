Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: net repli avec les doutes sur les taux information fournie par Cercle Finance • 13/02/2024 à 17:16









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en net repli mardi, pénalisée par des chiffres économiques qui pourraient inciter la Réserve fédérale à ne pas relever ses taux d'intérêt tout de suite.



En fin de matinée, le Dow Jones lâche 1,3% à 38.309,6 points, tandis que le Nasdaq Composite cède plus de 1,3% à 15.729,8 points.



Les chiffres des prix à la consommation (CPI) publiés dans la matinée par le Département du Travail ont montré une décélération moins forte que prévu au mois de janvier.



L'indice a augmenté de 3,1% le mois dernier en rythme annuel, marquant un repli de 0,3 point par rapport à décembre 2023, un chiffre supérieur au consensus des analystes, qui espéraient un retour de l'indicateur sous la barre des 3%, dans le sens de l'objectif de 2% que s'est fixé la Fed.



'Cela confirme notre diagnostic selon lequel le problème de l'inflation ne peut pas être facilement résolu du fait de la remontée significative des salaires', expliquent les analystes de Commerzbank.



'Ces chiffres ne viennent toutefois pas changer l'approche fondamentale, selon laquelle les tensions inflationnistes s'apaisent', ajoute la banque allemand.



Le baromètre FedWatch du CME Group, qui s'appuie sur les niveaux des contrats à terme sur le marché du crédit, reflète désormais une probabilité de moins de 10% d'une baisse de taux en mars, qui semblait pourtant acquise en début d'année.



Même le scénario d'un assouplissement monétaire en mai semble désormais battre de l'aile, avec une probabilité estimée à 39%, les investisseurs misant dorénavant à plus de 50% sur une première baisse de taux en juin.



Sur le marché des taux, le rendement des obligations américaines à dix ans grimpe de plus de dix points de base, à presque 4,28%, au plus haut depuis quasiment trois mois.



Sur celui des changes, le dollar reprend lui aussi du terrain avec la hausse de la rémunération du billet vert, ce qui fait décrocher l'euro aux abords de 1,0720.



Les acteurs du marché n'ont pas réussi à se rassurer avec les résultats trimestriels contrastés publiés dans la matinée par plusieurs ténors de la cote.



Sur le Dow, Coca-Cola recule de 1% après avoir fait état d'un bénéfice en augmentation de 10% au quatrième trimestre, grâce à une croissance organique de 12%.



Le fabricant de jouets Hasbro lâche plus de 3% après avoir dévoilé des résultats très inférieurs aux attentes au titre du quatrième trimestre et s'est montré prudent pour son exercice 2024.



Seul Nvidia se distingue à la hausse (+1,5%) à la faveur d'un relèvement d'objectif de cours d'UBS qui survient une semaine avant la publication trimestrielle du fabricant de puces.



Avec une valorisation de presque 1.900 milliards de dollars, le groupe ravit à Amazon la place de quatrième capitalisation boursière mondiale.





