Wall Street : net repli à mi-séance, perte contenue au final

(CercleFinance.com) - Nouveau trou d'air sur le Nasdaq qui perd -1,3% : décidément, les mardi et les mercredi ne lui réussissent pas.

Le S&P500 s'en tire mieux avec -0,53% vers 5.436Pts (après -1% au plus bas vers 5.405) le Dow Jones surnage avec +0,5%.

Le 'point d'orgue 'de cette journée, c'était les résultats de Microsoft après la clôture : les chiffres 'brut' sont conformes aux attentes avec 2,95$ par titre (comme prévu) et 64,7Mds$ de C.A (64,3 attendus).



Azur et services 'cloud' progressent de +29% au lieu des +30,2% attendus et cela déclenche une correction de -7,5% qui efface plus de 200Mds$ de capitalisation.

Amazon est impacté par 'analogie' (AWS est sa vache à lait) et chute de -4% en after hour.

Nvidia reperd encore -3,5% -après -7% en séance- et tente de se maintenir au-dessus de 100$: le titre a déjà reperdu 28% sur ses sommets du 20 juin, soit près de 1.000Mds$ de capitalisation.



Mais le 'gadin du jour', c'est Pinterest qui dévisse de -17% après clôture, suivi par Crowdstrike avec -9,8% en séance.



Starbuck publie des résultats en ligne avec les attentes (93 Cents par titres) mais reporte une chute de plus de 14% de ses ventes en Chine.



Il y a avait quelques chiffres en cette veille de conférence de presse de Jerome Powell -à l'issue d'un FOMC sans réel enjeu : la confiance du consommateur aux Etats-Unis s'est apparemment améliorée en juillet, montre l'enquête préliminaire mensuelle du Conference Board publiée mardi : l'indice s'est établi ce mois-ci à 100,3 contre 97,8 en juin (révisé de 100,4)... ce qui signifie en réalité un statu quo.

Côté immobilier, indice S&P Case-Shiller des prix dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a progressé de 6,8% en mai en rythme annuel, contre 6,5% attendus (après 7,3% en avril).



Les T-Bonds sont restés de marbre face aux chiffres US durant et la détente s'est amorcée vers 18H45 avec la chute du Nasdaq ('risk-off') : le '10 ans' US se détend de -3,5Pts à 4,1400, le '2 ans de -3Pts 4,355%.





