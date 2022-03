Wall Street: net rebond malgré des statistiques contrastées information fournie par Cercle Finance • 25/03/2022 à 08:19

(CercleFinance.com) - Au lendemain d'une clôture nettement dans le rouge avec des pertes de 1,2-1,3% sur les principaux indices actions, Wall Street a terminé la séance sur des gains (+1,02% sur le Dow Jones, +1,43% sur le S&P500 et +1,93% sur le Nasdaq) malgré la parution de statistiques contrastées.



Après une augmentation de 1,6% en janvier, les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont reculé de 2,2% le mois dernier, une baisse nettement plus importante qu'attendu. En excluant le secteur des transports, elles se sont tassées de 0,6% en février.



En revanche, le nombre d'inscriptions aux allocations chômage a diminué de 28.000 la semaine dernière, s'établissant à 187.000 contre 215.000 une semaine plus tôt. La moyenne mobile sur quatre semaines a ainsi diminué de 11.500, à 211.750.



Les opérateurs ont pris également connaissance de l'estimation flash de l'indice PMI composite de S&P Global pour les Etats-Unis, que le consensus anticipait en retrait par rapport à son niveau de 55,9 de février. La croissance de l'activité du secteur privé accélère nettement aux Etats-Unis en mars, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global, qui ressort à 58,5 en estimation flash, un plus haut de huit mois, après 55,9 pour le mois précédent.



Du côté des valeurs, Moderna annonce la finalisation d'un partenariat stratégique de dix ans avec le gouvernement fédéral australien visant à établir une usine de fabrication de vaccins à ARNm en Australie, usine dont l'ouverture opérationnelle est prévue fin 2024.



Accenture fait part de l'acquisition d'Alfa Consulting, un cabinet de conseil barcelonais spécialisé dans les stratégies d'opération des industries à fort capital, acquisition qui va renforcer ses capacités à aider ses clients en Espagne, au Portugal et au Mexique.



La Commission européenne a autorisé l'acquisition du hollandais Accell Group par l'états-unien KKR & Co. Accell Group est un fabricant et un détaillant de vélos, de vélos électriques, de pièces et d'accessoires de vélos.



Pfizer fait savoir que la Food & Drug Administration des Etats-Unis a attribué le statut de ' BreakThrough Therapy ' (thérapie révolutionnaire) à son candidat-vaccin contre le virus respiratoire syncytial chez les personnes de 60 ans ou plus, le ' RSVpreF '. Cette décision de la FDA s'appuie notamment sur les résultats positifs d'une étude de phase 2a.



Eli Lilly and Company a également annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis avait publié une lettre de réponse complète (CRL) à sa demande de licence de produit biologique (BLA) portant sur l'administration du sintilimab -développé par Innovent Biologics et Eli Lilly- en association au pemetrexed et à une chimiothérapie à base de platine comme traitement de première intention des personnes souffrant d'un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) non épidermoïde.