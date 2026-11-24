L'embellie de lundi n'aura pas duré à Wall Street. Les investisseurs revendent les valeurs de l'intelligence artificielle, de Nvidia à Anthropic, et le Nasdaq replonge. La bonne surprise du jour vient des ménages américains : leur confiance rebondit bien plus que prévu et atteint son plus haut niveau depuis janvier 2025.

Difficile de savoir à quoi s'en tenir à Wall Street. Tout se fait et se défait très vite. Passé 17h mardi, les trois grands indices américains reculent. Le S&P 500 cède 1,10% et le Nasdaq 100 perd 2,70%, après avoir bondi respectivement de 4,73% et de 6,51% à la clôture lundi. Le Dow Jones, qui avait gagné 3,01% la veille, perd seulement 0,12%. Comme les deux autres indices, il a ouvert bien dans le rouge, avant de se redresser un peu grâce à Nike, Amgen et Johnson & Johnson, notamment.

Les ventes sur les grandes valeurs technologiques continuent de peser sur le Nasdaq. Nvidia revient à la réalité et recule de 7,25% après avoir bondi de 31,5% lundi, dans la foulée surprise du retour de Jensen Huang à la tête du groupe. De son côté, Anthropic perd 8,14% à 80,51 dollars, et passe sous les 83 dollars de son prix d'introduction. Le créateur de Claude avait entamé sa première séance à 111,50 dollars la semaine dernière.

Un passage aussi rapide sous le prix d'introduction "pourrait aussi peser sur les futurs résultats de ses principaux investisseurs", estime Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB, citée par The Guardian.

La confiance des ménages dépasse largement les attentes

Une statistique économique fait du bien au moral aujourd'hui. A l'approche des fêtes de Noël, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board bondit à 103,3 points en novembre, contre 92,4 attendus et 91,9 en octobre, après révision. C'est sa deuxième hausse consécutive. Le recul des prix de l'essence et une perception plus favorable du marché du travail ont accompagné ce regain d'optimisme.

Dans l'immobilier, les prix des logements ont progressé de 2,6% sur un an en septembre dans les vingt grandes agglomérations suivies par l'indice S&P Cotality Case-Shiller, contre 2,7% attendus. Le rythme est le même qu'en août, après révision. Demain, mercredi, paraîtra l'indice des prix PCE d'octobre, la mesure de l'inflation privilégiée par la Fed. Les marchés anticipent déjà un relèvement des taux d'un quart de point en décembre.

Dans l'actualité des valeurs

Du côté des sociétés américaines, Insmed gagne 14,28% après l'annonce de l'accord de rachat par Sanofi. Le groupe français propose 175 dollars par action en numéraire, soit environ 41 milliards de dollars. L'opération renforcerait sa présence dans les maladies respiratoires et lui donnerait accès à deux traitements déjà commercialisés.

Dollar Tree avance de 12,37%. Le distributeur à bas prix a attiré davantage de clients, qui ont aussi dépensé un peu plus à chaque passage en caisse. Son bénéfice trimestriel a dépassé les attentes et le groupe a relevé sa prévision annuelle. Kohl's bondit de 13% après avoir dégagé un bénéfice alors que les analystes tablaient sur un résultat proche de l'équilibre. Ses perspectives de ventes pour la fin de l'année ont également dépassé les attentes.

Analog Devices chute de 18,33%. Le fabricant de puces a dépassé les attentes au dernier trimestre, mais sa prévision de bénéfice pour le trimestre en cours a déçu. Hewlett Packard Enterprise cède 15,16%. Ses ventes trimestrielles ont bondi de 50% sur un an, mais les investisseurs s'inquiètent des marges de ses activités dans le cloud et l'IA. CoreWeave perd 9% sur fond de doutes quant au financement des entreprises qui louent de la puissance de calcul. Dans les serveurs, le prochain rendez-vous est la publication des résultats de Dell après la clôture.