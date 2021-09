Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : n'a quasiment rien lâché, -0,3% en moyenne information fournie par Cercle Finance • 09/09/2021 à 07:47









(CercleFinance.com) - Wall Street n'a quasiment rien lâché et en dépit des commentaires concernant un risque de ralentissement de l'activité au 'T4', le Dow Jones (en légère hausse initialement) ne s'effrite que de -0,2%, de même que le S&P500 (-0,13% à 4.514), et le Nasdaq cède -0,57% alors qu'il avait battu un 34ème record annuel la veille. Mais la flambée du VIX au-delà de 19 pourrait rendre les indices US plus vulnérables (même s'ils se montrent une fois encore bien plus résilients que leurs équivalents européens). Avec une hausse de +10% en 48 heures, l'indice VIX témoigne d'ailleurs de la fébrilité des investisseurs et des craintes autour de l'économie américaine, mais les indices US ne s'en font pas le reflet. La situation se détend même un peu du côté des taux : les T-Bonds effacent -1,8Pt à 1,353%. L'agenda macroéconomique du jour se résumait à la publication du 'Jolt'. Les jobs disponibles font un bond de 9,5 millions vers 10,9 millions au mois de juillet : peu de candidats dans les secteurs de la restauration, mais ça devrait changer en septembre avec la suppression des aides fédérales en faveur des chômeurs. Côté valeurs, un peu de lourdeur dans le secteur 'énergie' avec -3,2% sur Marathon Oil, -3% sur Devon, -2,9% sur Halliburton et Occidental, -2,8% sur Valero, -2,5% sur Apache...

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.