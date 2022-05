Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: mouvement de hausse accentué jeudi information fournie par Cercle Finance • 27/05/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Wall Street a accentué son mouvement de hausse jeudi : le Dow Jones a aligné une cinquième séance positive de suite en grimpant de 1,6% à 32637 points, tandis que le Nasdaq Composite s'est octroyé 2,7% à 11741 points.



Les 'minutes' plutôt rassurantes de la Fed la veille, ainsi que les trimestriels de certains distributeurs, ont conduit les investisseurs à espérer un 'atterrissage en douceur' de l'économie américaine, les poussant vers des secteurs associés à la croissance.



Macy's s'est ainsi envolé de 19,3% après des performances de premier trimestre bien meilleures que prévu pour la chaine de grands magasins et une révision à la hausse de ses perspectives annuelles.



De même, les opérateurs ont acclamé un relèvement d'objectifs annuels de Dollar Tree (+21,9%) ainsi que les résultats trimestriels de Dollar General (+13,7%) et de Nvidia (+5,2%), mais ont sanctionné lourdement ceux de Medtronic (-5,8%).



Autre valeur sous les feux de la rampe, Broadcom a gagné 3,6% après l'annonce par le groupe de semi-conducteurs de son rachat de VMware (+3,2%) pour 61 milliards de dollars, en marge de sa publication trimestrielle.



Sur le front des statistiques, le PIB des Etats-Unis a reculé de 1,5% sur les trois premiers mois de l'année, selon une deuxième estimation du Département du Commerce, qui avait annoncé une contraction de 1,4% en première lecture il y a un mois.



Côté inflation, l'indice des prix PCE est ressorti en hausse de 7%, contre une augmentation de 6,4% le trimestre précédent. En excluant les prix des aliments et de l'énergie, l'indice PCE a affiché un gain de 5,1%.



Autre indicateur surveillé par les marchés, les inscriptions au chômage sont reparties à la baisse la semaine dernière pour s'établir à 210.000, soit un repli de 8.000 par rapport à la semaine précédente.





