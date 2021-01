Wall Street : Morgan Stanley et P&G rassurent, avant Biden

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait débuter en hausse mercredi après les résultats trimestriels bien accueillis de deux poids lourds de la cote, Morgan Stanley et Procter & Gamble.

Une demi-heure avant l'ouverture des marchés, les contrats 'futures' sur les grands indices américains gagnent entre 0,5% et 1%, annonçant un début de journée dans le vert.

En l'absence d'indicateurs significatifs, les investisseurs se concentrent sur les résultats des sociétés, avec l'idée de déterminer si la forte valorisation actuelle des actions américaines est justifiée.

'Les perspectives du marché vont beaucoup dépendre de la capacité des entreprises à atteindre les prévisions établies par les analystes', préviennent les équipes de Capital Economics.

A ce titre, les deux grandes publications qui étaient attendues dans la matinée n'ont pas déçu.

Morgan Stanley progresse de presque 2% en cotations avant-Bourse après l'annonce d'un bénéfice net plus que doublé au quatrième trimestre, porté à la fois par les bons résultats de sa division de trading et les acquisitions d'E*Trade et d'Eaton Vance.

Procter & Gamble devrait également ouvrir la séance en hausse suite à la présentation d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, soutenu par sa bonne maîtrise des prix, et un relèvement d'objectifs pour l'exercice en cours.

L'autre temps fort de la séance sera l'investiture de Joe Biden, qui doit prêter serment en tant que 46ème président des Etats-Unis dans le courant de la journée à Washington.

Si les investisseurs redoutent que la politique de relance de l'ancien bras droit de Barack Obama ne favorise les déficits et les hausses d'impôts, ils savent aussi que les marchés d'actions américains ont tendance à bien performer lors des mandatures démocrates.

Pour Thibault Prébay, directeur général adjoint chez Financière Arbevel, l'installation de Joe Biden à la Maison Blanche constitue un 'élément rassurant' pour les marchés.

'L'attaque du Capitole et les fortes critiques adressées de toutes parts au président américain sortant pourraient même marquer un coup d'arrêt à la 'trumpisation' des esprits qui a entraîné beaucoup d'incertitude politique et un climat de défiance (à l'égard du changement climatique, des vaccins etc.) au cours des dernières années', souligne le gérant.

Les premières annonces de Joe Biden seront donc suivies de près, à commencer par le discours que le nouveau président américain tiendra aujourd'hui pour son entrée en fonction.

'Les 100 premiers jours de prise de fonction sont importants car le nouveau président bénéficiera d'une période de lune de miel, mais cela donnera aussi le ton pour les quatre prochaines années', insiste Randeep Somel, gestionnaire de fonds au sein de l'équipe equity de M&G Investments.