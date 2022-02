Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: moral toujours miné par le dossier ukrainien information fournie par Cercle Finance • 24/02/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - Après une ouverture en territoire positif, Wall Street a rapidement basculé dans le rouge, toujours pénalisée par les craintes au sujet de l'Ukraine. Au final, le Dow Jones a reculé de près de 1,4% à 33132 points, tandis que le Nasdaq Composite a lâché près de 2,6% à 13037 points.



Les investisseurs - qui espéraient une forme de 'retour à la normale' au niveau géopolitique - ont fini par renouer avec leurs positions défensives après avoir pris connaissance d'une cyber-attaque attribuée à la Russie sur les sites gouvernementaux ukrainiens.



On peut en outre douter que la montée des tensions géopolitiques amène la Réserve Fédérale à adopter une attitude plus accommodante, compte tenu des pressions inflationnistes que la banque centrale américaine doit toujours prendre en compte.



'Même dans l'optique où les marchés américains devaient poursuivre leur recul cette année, la Fed serait peu susceptible de revoir ses projets, ce qui signifie que les actions américaines devraient rester sous pression', prévenait ainsi Capital Economics.



Côté valeurs, Chevron a gagné 2,4% à la faveur de la vigueur des cours pétroliers et après l'autorisation par la Commission européenne de l'acquisition par la compagnie énergétique de certaines activités du groupe finlandais Neste.



Lowe's a terminé pratiquement à l'équilibre (+0,2%) après un début de séance nettement positif dans le sillage d'un relèvement de ses objectifs, à l'occasion de la publication des derniers résultats trimestriels de la chaine de bricolage.



De même, ODP Corporation (Office Depot) a vu ses gains initiaux s'évanouir pour clôturer sur un repli de 0,5%, malgré la publication de résultats trimestriels en progression par le distributeur de matériel et de fournitures de bureau.





