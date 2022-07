Wall Street: moral plombé par le tableau d'ensemble information fournie par Cercle Finance • 01/07/2022 à 07:08

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a achevé la séance en repli jeudi, les inquiétudes sur la santé de l'économie américaine ayant repris le dessus : le Dow Jones a perdu 0,8% à 30775 points, tandis que le Nasdaq Composite a reculé de 1,3% à 11029 points.



Ainsi, sur l'ensemble du deuxième trimestre, les deux indices ont dévissé respectivement de 11,3% et de 22,4% -soit la plus forte chute trimestrielle depuis 2008 concernant le Nasdaq-, tandis que le S&P500 a abandonné 16,5%.



Les investisseurs ont semblé de plus en plus convaincus d'un ralentissement très sérieux de la croissance américaine et ont commencé à percevoir des signes de récession un peu partout dans le monde.



Ainsi, les dépenses de consommation des ménages n'ont augmenté que de 0,2% en mai par rapport au mois précédent, une progression inférieure aux attentes, montrant que les foyers américains limitent leurs achats avec l'envolée de l'inflation.



Sur le marché du travail, les inscriptions hebdomadaires au chômage n'ont que légèrement diminué la semaine dernière, à 231.000 contre 233.000 la semaine précédente, selon les chiffres du Département du Travail.



D'autres indicateurs permettront vendredi de commencer à mesurer l'impact du ralentissement qui commence, en particulier les indices PMI et ISM manufacturiers qui devraient pâtir des tensions persistantes sur les chaînes de production.



Si la volatilité est restée intense du côté des marchés d'actions, le climat d'aversion au risque a profité au compartiment obligataire : le rendement des bons du Trésor à dix ans est ainsi retombé de sept points de base pour s'établir à 3,02%.



Sur le front des valeurs, Walgreens Boots Alliance a chuté de 7,3% après la publication par la chaine de pharmacies, au titre de son troisième trimestre 2021-22, d'un BPA ajusté des activités poursuivies en baisse de 29% à changes constants.



Pfizer a par contre pris 3% sur fond de soumission d'une demande de nouveau médicament à la FDA pour l'approbation de Paxlovid pour les patients présentant un risque élevé de progression vers une forme grave de Covid-19.