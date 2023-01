Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: moral affecté après des résultats mitigés information fournie par Cercle Finance • 18/01/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a terminé mardi de façon globalement mitigée, après des résultats trimestriels contrastés dans la finance : le Dow Jones a lâché plus de 1,1% à 33911 points, mais le Nasdaq Composite a grappillé plus de 0,1% de 11095 points.



La publication décevante de Goldman Sachs a poussé les investisseurs à prendre quelques bénéfices suite au 'rally' du Nouvel An, qui s'est caractérisé par deux semaines consécutives de hausse depuis le 1er janvier.



Cotée sur le Dow Jones, son action a décroché de 6,4% sur une chute de 48% du bénéfice au titre du quatrième trimestre, la firme new-yorkaise ayant notamment pâti d'une activité déprimée dans les métiers liés à la banque d'investissement.



Les chiffres inférieurs aux prévisions de Goldman Sachs ont pris le pas sur les résultats mieux accueillis de Morgan Stanley, dont le titre a grimpé de 5,9% dans le sillage d'un bénéfice net certes en chute de près de 40%, mais néanmoins supérieur au consensus.



'Nous avons réalisé des résultats de quatrième trimestre solides dans un environnement de marché difficile', jugeait son PDG James Gorman, qui mettait en avant un ROTCE de 16% sur l'ensemble de l'exercice écoulé.



Toujours dans la finance, Travelers a perdu 4,6% à la suite des résultats préliminaires de l'assureur, affectés par des pertes liées aux catastrophes causées principalement par la tempête hivernale qui a touché l'Amérique du Nord fin décembre.



Autre sujet ayant incité aux prises de bénéfices, l'indice 'Empire State' de la Fed de New York a plongé de 22 points à -32,9, un repli de nature à remettre en question le scénario idéal d'un 'atterrissage en douceur' de l'économie privilégié par les investisseurs.





