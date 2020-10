Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street monte toujours, les technologiques encore en pointe Reuters • 12/10/2020 à 15:56









LA BOURSE DE NEW YORK OUVRE EN HAUSSE PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, valeurs technologiques en tête, les investisseurs continuant de miser sur la capacité de l'administration Trump et des démocrates du Congrès à aboutir à un compromis sur des mesures partielles de relance faute d'accord sur un plan à grande échelle. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 128,64 points, soit 0,45%, à 28.715,54, le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,83% à 3.506,03 et le Nasdaq Composite prend 1,55% à 11.759,59 points . Le S&P-500, qui évolue au plus haut depuis le 3 septembre, se dirige ainsi vers une quatrième séance consécutive de progression, ce qui ne lui est plus arrivé depuis fin août. La Maison blanche a appelé dimanche le Congrès à adopter un plan de relance revu à la baisse, une perspective qui semble satisfaire les marchés en attendant un plan de plus grande ampleur après les élections du 3 novembre. L'attention des investisseurs se tourne parallèlement vers la saison des résultats du troisième trimestre, qui débutera réellement mardi avec les publications de plusieurs des principales banques des Etats-Unis. Les analystes tablent pour l'instant sur un recul de 21% sur un an des profits du S&P-500, une chute moins marquée que celle de 30,6% subie au deuxième trimestre. Parmi les hausses marquantes du début de séance, Apple prend 3,26%, la meilleure performance du Dow Jones, après le relèvement de l'objectif de cours de RBC et à la veille d'une présentation de nouveaux produits qui pourraient inclure un iPhone compatible avec les réseaux 5G. Microsoft et Intel gagnent respectivement 1,58% et 1,1%. (Marc Angrand)

Valeurs associées APPLE NASDAQ +4.38% INTEL NASDAQ +1.38% MICROSOFT NASDAQ +1.81%