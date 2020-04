Wall Street monte à l'ouverture après de nouvelles annonces de la Fed

La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, portée par l'annonce de mesures supplémentaires de la Réserve fédérale pour soutenir l'économie américaine face aux conséquences du coronavirus: le Dow Jones montait de 1,42% et le Nasdaq de 0,95%.

Aux alentours de 13H50 GMT, l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, montait de 1,94%, à 23.887,20 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, gagnait 1,45%, à 8.208,37 points, et le S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises de Wall Street, s'appréciait de 1,89%, à 2802,05 points.

Wall Street avait terminé nettement dans le vert mercredi, les investisseurs voyant les prémices d'un possible ralentissement de la pandémie aux Etats-Unis et dans le monde: le Dow Jones avait grimpé de 3,44% et le Nasdaq de 2,58%.

Au chevet de l'économie américaine depuis le début de la crise du coronavirus, la Banque centrale des Etats-Unis a annoncé jeudi 2.300 milliards de dollars de nouveaux prêts, destinés particulièrement aux entreprises et aux collectivités locales frappées par la pandémie.

Le patron de la Fed, Jerome Powell, doit s'exprimer à 14H00 GMT par visioconférence depuis Washington lors d'un événement organisé par la Brookings Institution.

Les nouvelles mesures de la Fed ont rassuré les marchés et quelque peu limité l'impact de la flambée du nombre de nouveaux demandeurs d'allocations chômage aux Etats-Unis.

6,6 millions de nouvelles inscriptions hebdomadaires ont en effet été enregistrées, un chiffre qui reste très élevé pour la troisième semaine de suite, selon les données publiées jeudi par le département du Travail.

"Le marché des actions est en hausse car les dégâts causés à l'économie, qui se reflètent clairement dans les demandes d'allocation chômage, dépassent l'entendement tandis que la réponse de la Fed est plus simple à comprendre", note Christopher Low, de FHN Financial.

"Mais à un certain moment, les acteurs du marché vont devoir s'interroger non seulement sur la réponse de la Fed mais sur le contexte dans lequel celle-ci intervient", prévient M. Low.

Les principaux indices new-yorkais s'acheminaient quoi qu'il en soit vers de nets gains sur l'ensemble de la semaine. La Bourse de New York sera fermée vendredi à l'occasion des fêtes de Pâques.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine était en légère baisse, s'établissant à 0,7587% contre 0,7722% la veille à la clôture.