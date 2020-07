Wall Street monte à l'entame d'une semaine riche en résultats

Wall Street progressait lundi en début de séance dans un marché se préparant à une salve de résultats trimestriels de grandes entreprises et suivant de près les négociations sur un nouveau plan de relance aux Etats-Unis.

Vers 14H25 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, gagnait 0,48% à 26.595,81 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, montait de 1,12% à 10.479,55 points.

L'indice élargi S&P 500 s'appréciait de 0,57% à 3.233,89 points.

La Bourse de New York s'était affaissée la semaine dernière, minée par le recul de plusieurs valeurs technologiques et le regain de tensions entre les Etats-Unis et la Chine: de lundi à vendredi, le Dow Jones avait perdu 0,76% et le Nasdaq avait baissé de 1,33%.

"Les marchés tentent de rebondir après le recul de la semaine dernière", observent les analystes de Charles Schwab, mais ils sont "prudents à l'approche d'une semaine chargée et alors que les tensions sino-américaines persistent et que l'incertitude sur la seconde moitié de l'année reste forte."

Les géants américains de l'Internet Google, Amazon, Facebook et Apple doivent dévoiler dans la semaine leurs bilans de santé trimestriels, qui sont très attendus par les investisseurs.

Boeing, McDonald's et Starbucks font partie des autres grands groupes qui publieront leurs revenus et leurs profits ou pertes d'avril à juin.

Un peu plus d'un quart des 500 entreprises cotées au S&P 500 ont fait part de leurs chiffres sur cette période.

Selon les données du cabinet spécialisé Factset, elles ont affiché un recul de près de 43% de leur croissance trimestrielle.

Wall Street scrutait par ailleurs les discussions au Congrès autour d'un nouveau plan d'aide pour soutenir l'économie face à l'impact économique du nouveau coronavirus.

Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, s'est dit optimiste dimanche sur Fox News quant à leur capacité à trouver un consensus, ajoutant que les républicains du Sénat prévoyaient de présenter un projet de loi lundi.

Le conseiller économique à la Maison Blanche Larry Kudlow a lui indiqué dimanche sur CNN qu'un nouveau chèque de 1.200 dollars (1.020 euros au cours de lundi) serait sans doute envoyé aux Américains et que le moratoire sur l'expulsion des locataires n'ayant pas payé leurs loyers serait allongé.

- Hasbro chute -

Au rang des indicateurs, les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont bondi en juin, pour le deuxième mois d'affilée après le plongeon d'avril dû au Covid-19, progressant de 7,3%, une hausse supérieure aux attentes, selon les données publiées par le département du Commerce.

Les acteurs du marché suivront également la réunion monétaire de la Fed mardi et mercredi, mais n'attendent pas d'annonce majeure.

Parmi les valeurs du jour Hasbro chutait de 6,47%. Le fabricant de jouets a fait part de résultats décevants au deuxième trimestre, marqué par des fermetures de magasins, des pénuries pour certains produits et des stocks en baisse.

L'équipementier sportif Under Armour progressait de 0,37%. Le gendarme boursier américain, la SEC, a envoyé la semaine dernière une lettre à deux des principaux dirigeants de l'entreprise, leur indiquant qu'il comptait officiellement lancer des poursuites judiciaires dans une affaire de possible fraude comptable.

Moderna grimpait de 5,83% après avoir annoncé dimanche un investissement de 472 millions de dollars supplémentaires du gouvernement américain pour soutenir le développement d'un potentiel vaccin contre le Covid-19.

Garmin prenait 2,26%. Le fabricant américain de montres connectées et de systèmes de navigation par GPS a affirmé le week-end dernier que la panne qui touche plusieurs de ses services depuis jeudi n'affectait pas les données de ses clients.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine reculait à 0,5856% contre 0,5888% vendredi soir.

dho/Dt/dga