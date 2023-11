Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: modeste rebond à la veille de Thanksgiving information fournie par Cercle Finance • 22/11/2023 à 17:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi à la faveur de la bonne orientation des valeurs technologiques avant une fin de semaine qui s'annonce particulièrement allégée pour cause de Thanksgiving.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,3% à 35.210,5 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge plus de 0,5% à 14.273,8 points.



L'annonce, tôt ce matin, d'un recul des inscriptions au chômage et d'une chute des commandes de biens durables n'ont pas eu de véritables répercussions sur la tendance.



Le Département du Travail a fait état de 209.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage lors de la semaine du 13 novembre, un chiffre en recul de 24.000 par rapport à la semaine précédente.



Les commandes de biens durables ont, elles, chuté de 5,4% au mois d'octobre après un bond de 4% en septembre, qui avait été tiré principalement par le secteur aéronautique.



Ces deux statistiques décevantes militent en faveur de l'approche plus prudente privilégiée par la Fed, qui exclut a priori toute nouvelle hausse de taux dans un avenir proche.



Après une brève incursion sous la barre des 4,40%, un plus bas de deux mois, le rendement des Treasuries à dix ans remonte au-delà de 4,43%, tandis que le dollar rebondit face à l'euro, qui revient vers 1,0865.



En dépit de résultats meilleurs que prévu et de prévisions supérieures aux attentes, Nvidia lâche 3,5%, victime de quelques prises de profits après une envolée de 240% depuis le début de l'année.



'Ca ne veut pas dire pour autant que le rally boursier suscité par l'engouement autour de l'IA est terminé', assure un trader.



Les grandes valeurs technologiques, à l'origine de la bonne performance de Wall Street cette année, reprennent d'ailleurs quelques couleurs: Microsoft gagne 1,4% après la résolution du psychodrame chez OpenAI, Amazon remonte de 2,4% à l'avant-veille de 'Black Friday' et Apple reprend plus de 1%.



Le marché pétrolier reste orienté à la baisse après l'annonce d'une nouvelle hausse hebdomadaire des stocks de pétrole brut par l'Energy Information Administration (EIA).



Le S&P de l'énergie perd 0,7%.



Pour mémoire, les marchés d'actions seront fermés demain pour la célébration de Thanksgiving et ne rouvriront que pour une séance écourtée vendredi.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.