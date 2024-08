Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: modeste hausse en vue, inflation sans surprise information fournie par Cercle Finance • 14/08/2024 à 15:14









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en légère hausse mercredi matin suite à la statistique sans surprise des prix à la consommation, qui ouvre comme prévu la voie à une baisse des taux en septembre.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent d'environ 0,1%, annonçant une modeste progression en début de séance.



D'après le Département du Travail, l'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 2,9% en juillet sur un an, son rythme le plus bas depuis mars 2021, contre un consensus établi à 3%.



Hors énergie et produits alimentaires, deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel est ressorti à 3,2% le mois dernier, au plus bas depuis avril 2021, alors que les économistes l'attendaient à 3,3%.



Ces chiffres - qui confirment la tendance à la décélération de l'inflation - devrait conduire la Fed, comme attendu, à amorcer son cycle d'assouplissement monétaire à l'issue de sa réunion des 17 et 18 septembre.



Les contrats à terme sur les indices de Wall Street n'ont pas beaucoup bougé suite à ces chiffres pourtant meilleurs que prévu.



Les traders tablant dans leur grande majorité (56,5%) sur une baisse de 25 points de base des taux de la Réserve fédérale le mois prochain, mais une minorité (43,5%) n'exclut pas un assouplissement de 50 points de base.



Ces données inférieures aux attentes provoquent toutefois une baisse du dollar, qui permet à l'euro de remonter en direction de 1,0120.



Parallèlement, le rendements des Treasuries à dix ans se stabilise autour de 3,85%, au plus bas depuis la fin 2023.



Ces réactions sans grande conviction montrent que l'attention des marchés se porte désormais moins sur l'évolution de l'inflation que sur la santé de l'économie et sur la menace d'une éventuelle récession sur la seconde partie de l'année.



Dans une note diffusée dans la journée, les stratèges d'UBS disent continuer de tabler sur un risque 'élevé' de récession', qu'ils estiment à 53%, tout en précisant que ce chiffre est inférieur aux 60% sur lesquels ils tablaient il y a encore quelques mois et aux 75% qu'ils envisageaient il y a un an.





