Wall Street: modérément haussier, Dow Jones à plus de 40.000

(CercleFinance.com) - Bonne tenue de Wall Street pour cette entame de semaine pourtant bien particulière, au lendemain de l'attentat contre Donald Trump qui semble 'plier' les élections de novembre (l'ex-hôte de la Maison Blanche aurait 70% de chances d'être élu selon les premiers sondages post-événement).



Donald Trump a profité du début de la convention républicaine pour présenter son colistier (qui deviendrait potentiellement le Vice-Président en janvier 2025) : il s'agit du sénateur de l'Ohio âgé de 40 ans, James David Vance.



Très conservateur comme son mentor, fervent chrétien, il milite également pour la fermeture de la frontière avec le Mexique, l'exploitation sans restriction du 'shale oil' et du gaz de schiste... et prône la réduction des dépenses publiques (la dette américaine atteint les 35.000Mds$).



Les démocrates semblent tellement résignés à la défaite le 5 novembre prochain que toutes les manoeuvres d'appareil -et 'fuites'- concernant le remplacement imminent de Joe Biden se sont arrêtées net dimanche.



Mais l'affaire 'Thomas Crook' ne s'arrêtera certainement pas à la version du 'tireur isolé' ayant bénéficié d'un 'coup de chance exceptionnel' pour gagner sans entrave son poste de tir, puis avoir le temps de faire feu à plusieurs reprises, tuant un spectateur et en blessant deux autres.



Les suites de l'enquête risquent de réserver des surprises politiques auxquelles Wall Street n'est pas forcément préparé.



Mais en attendant, l'hypothèse d'une victoire de Trump était déjà largement dans les cours et les marchés étaient plutôt sereins à ce sujet : ils le sont plus encore en ce lundi comme le démontre la hausse des actions américaines sur un large front.



Le Dow Jones (+0,53%) prend -enfin- sa revanche sur les indices larges (après huit semaines d'attente) : il réalise le doublé record clôture / intraday à respectivement 40.211 et 40.350 (contre 40.003 le 17/05 et 40.077 en intraday le 20/05).



La séance se termine par une hausse de +0,3% pour le S&P500 qui égale son record absolu en séance (mais ne le dépasse pas) à 5.631, et un gain de +0,4% pour le Nasdaq Composite, vers 18.472 (pas de record à la clé mais le revoici à 0,8% des sommets).



Le Nasdaq-100 (+0,3% à 20.387) a été soutenu par Qualcomm +2,8%, Tesla +1,8%, Apple et Comcast +1,7%... mais ARM, ASML, Idexx Lab et Micron ont reperdu -2%, AMD -1%.



Tableau contrasté du côté du secteur 'énergie' avec Nextera Energy -6,6%, NR Energy -5,7%, Emphase Energy -5,3% et symétriquement des pétrolières en pleine forme avec Diamondbak +3,3%, Halliburton +3,8%, Baker Hugues +3,5%, Devons +3,4%, EOG +2,9%.



Les investisseurs vont pouvoir tenter de se rassurer sur les fondamentaux du marché à travers une série de comptes de sociétés.



Alors que les premières banques américaines ont donné le coup d'envoi -mitigé avec -6% pour Wells Fargo vendredi- du bal des résultats vendredi, Goldman Sachs rassure avec des performances trimestrielles deux fois meilleures qu'en 2023.



Le titre gagne +2,6% après une entame de séance hésitante, et entraine JPMorgan dans son sillage avec +2,5%, puis AMEX avec +2,3% (qui publiera ce mardi, de même que Johnson & Johnson, Netflix).



Côté taux, ce fut très calme (pas de 'stats' ce lundi) et si les T-Bonds US affichent 4,200% de rendement (+2,5 points de base), c'est compensé par le '2 ans' qui se détend symétriquement de -2,5 points de base vers 4,435%.





