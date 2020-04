Wall Street, misant sur le redémarrage prochain de l'économie, ouvre en forte hausse

Le New York Stock Exchange à New York, le 23 mars 2020 ( AFP / Angela Weiss )

La Bourse de New York montait fortement à l'ouverture vendredi, soutenue par des signaux encourageants sur la réouverture de l'économie américaine et un possible traitement du Covid-19.

Vers 14H20 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, avançait de 1,50% à 23.890,72 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'appréciait de 0,87% à 8.606,50 points.

Le S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises de Wall Street, grimpait de 1,53%, à 2.842,45 points.

Wall Street avait déjà clôturé dans le vert jeudi, en dépit de mauvais chiffres sur les nouvelles inscriptions au chômage aux Etats-Unis: le Dow Jones s'était apprécié de 0,14% et le Nasdaq de 1,66%.

"Les marchés américains ont vacillé entre pertes et gains au cours des six dernières séances alors que les investisseurs tentaient de trouver un équilibre entre l'espoir d'une fin des restrictions destinées à enrayer la propagation du coronavirus et la salve d'indicateurs montrant les dégâts de la pandémie sur l'économie", remarque Art Hogan de National Holdings.

Mais vendredi, les courtiers étaient rassérénés par des informations de la publication Stat News rapportant que les premiers résultats d'une étude sur un médicament du laboratoire Gilead pour des patients atteints de cas sévères de Covid-19 étaient prometteurs. Le titre de la société gagnait 7,96%.

Dans le même secteur, la société Moderna bondissait de 14,39% après avoir annoncé avoir reçu 483 millions de dollars du gouvernement américain pour accélérer ses travaux sur un vaccin contre le Covid-19.

L'entrain des acteurs du marché était aussi alimentés "par la présentation par la Maison Blanche (jeudi soir) d'un plan sur la façon de faire redémarrer l'Amérique" ainsi que "par une annonce de Boeing, qui va recommencer la production dans son usine de Puget Sound", estime Patrick O'Hare de Briefing.

Selon le plan dévoilé par Donald Trump lors de sa conférence de presse quotidienne sur la crise sanitaire, les gouverneurs des 50 Etats décideront en dernier ressort de la levée des restrictions ou du confinement plus ou moins stricts décrétés pour endiguer la pandémie. Mais l'exécutif a élaboré ses recommandations pour les "guider".

Le constructeur aéronautique a de son côté annoncé une reprise graduelle, dès la semaine prochaine, de sa production d'avions commerciaux aux Etats-Unis, après une interruption de plusieurs semaines.

Son titre s'envolait de 9,68%, ce qui profitait particulièrement au Dow Jones dont il est un des membres les plus importants.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette des Etats-Unis reculait à 0,6071% contre 0,5883% la veille à la clôture.

- Uber renonce à ses objectifs -

Parmi les autres valeurs du jour, le fabricant américain de produits ménagers et d'hygiène Procter and Gamble montait de 0,68% après avoir vu ses ventes augmenter de 5% de janvier à mars alors que les Américains se ruaient sur ses marques de papier toilette, ses savons et ses sirops pour la toux au fur et à mesure de la propagation du Covid-19.

Le groupe a toutefois légèrement révisé à la baisse ses prévisions de ventes sur l'ensemble de son année fiscale en raison des effets de change, le renforcement du dollar dévalorisant mécaniquement ses ventes dans d'autres devises.

La société de services pétroliers Schlumberger a accusé une perte nette de 7,38 milliards de dollars au premier trimestre, plombé par une lourde charge de 8,5 milliards de dollars liée à l'impact de la pandémie sur le secteur de l'énergie. Pour ménager sa trésorerie, le groupe va notamment diminuer ses dividendes de 75%.

Mais hors élément exceptionnel, le bénéfice par action du groupe a légèrement dépassé les attentes des analystes compilées sur Yahoo Finance et l'action prenait 5,55%.

Uber (+3,40%) a pour sa part indiqué qu'il renonçait aux prévisions annoncées début février, quand il avait estimé pouvoir dégager un excédent brut d'exploitation (Ebitda) positif, pour la première fois, au quatrième trimestre 2020.

Le groupe a également annoncé que sa perte nette allait être alourdie de 1,9 à 2,2 milliards de dollars au premier trimestre suite à une diminution de la valeur de certains de ses investissements en raison de la pandémie.

Nasdaq

jum/sl