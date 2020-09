Wall Street, minée par les incertitudes, recule à l'ouverture

La Bourse de New York cédait du terrain lundi en début de séance, affectée par de multiples incertitudes et les difficultés des piliers technologiques: le Dow Jones perdait 1,68%, le Nasdaq abandonnait 1,60% et le S&P 500 cédait 1,55%.

Wall Street avait conclu vendredi une troisième baisse hebdomadaire de suite, éprouvée notamment par le nouveau repli des géants de la tech: sur la semaine, le Dow Jones avait reculé de 0,3%, le Nasdaq de 0,5% et le S&P 500 de 0,6%.