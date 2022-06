Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: minée par les craintes sur la croissance information fournie par Cercle Finance • 08/06/2022 à 17:29

(CercleFinance.com) - Wall Street s'est orientée à la baisse mercredi matin, plombée par de nouvelles craintes d'une dégradation de l'économie mondiale nourries par des prévisions pessimistes de l'OCDE.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones recule de 0,5% à 33.030,2 points, tandis que le Nasdaq Composite essaie de revenir autour de son point d'équilibre, n'accusant plus qu'un repli de moins de 0,1% à 12.167,6 points.



Après la Banque mondiale hier, c'est l'OCDE qui a révisé à son tour sa prévision de croissance pour l'économie mondiale en 2022, invoquant principalement l'effet de la guerre en Ukraine.



L'organisme économique basé à Paris s'attend à ce que la croissance du PIB mondial s'établisse autour de 3% cette année, avant de se maintenir à ce rythme en 2023.



Venant s'ajouter à la morosité ambiante, un modèle de prévision établi par une antenne locale de la Réserve fédérale révèle que le risque d'une récession se renforce aux Etats-Unis.



'Le 'tracker' de la Fed d'Atlanta qui suit l'évolution du PIB montre que l'économie américaine pourrait bien aligner un second trimestre consécutif de croissance négative, ce qui correspondrait à la définition d'une entrée en récession', soulignent les équipes de Wells Fargo.



Presque tous les grands indices sectoriels du S&P, à l'exception de la consommation, des télécoms et de l'énergie, évoluent dans le rouge, dont des reculs de plus de 1% pour l'industrie ou l'immobilier.



Du côté des valeurs, Caterpillar (+1,4%) affiche la deuxième plus forte hausse de l'indice Dow Jones suite à l'annonce d'un relèvement de son dividende.



Campbell Soup prend lui aussi le chemin de la hausse (+1,5%) suite à une révision à la hausse de son objectif de croissance pour l'exercice en cours dans le sillage de performance meilleures que prévu sur le trimestre écoulé.



Sur le front de l'énergie, le cours du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) accentue son avance pour gagner plus de 1% à 120,6 dollars en dépit de l'annonce d'une hausse des stocks de brut la semaine passée.