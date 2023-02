Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: miné par les craintes sur la consommation information fournie par Cercle Finance • 22/02/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Wall Street a souffert mardi d'une montée des inquiétudes entourant la consommation, après les publications de Walmart et de Home Depot. Le Dow Jones a dévissé de près de 2,1% à 33130 points, tandis que le Nasdaq Composite a lâché 2,5% à 11492 points.



Les investisseurs ont semblé particulièrement échaudés par la publication jugée décevante de Walmart, le numéro un mondial de la distribution ayant certes livré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, mais aussi des perspectives moins solides que prévu.



Si le titre est tout de même parvenu à grappiller 0,6% grâce à une hausse de 2% de son dividende, le marché a lourdement sanctionné le spécialiste du bricolage Home Depot, dont l'action a dévissé de 7,1% sur des prévisions jugées là encore décevantes.



Les perspectives dessinées par ces deux poids-lourds de la distribution conduisaient donc les investisseurs à s'interroger sur la résistance de la consommation des ménages, principal moteur de l'économie américaine, aux tensions inflationnistes persistantes.



Toujours dans l'actualité des valeurs, les opérateurs ont salué des relèvements de prévisions de la part du fournisseur d'équipements médicaux Medtronic (+0,8%) et surtout du groupe agroalimentaire General Mills (+4,4%).



Sur le front des statistiques du jour, l'indice PMI composite de S&P Global pour les Etats-Unis s'est amélioré à 50,2 en estimation 'flash' pour février, marquant un plus haut de huit mois, à comparer à 46,8 le mois précédent.



'Le secteur privé prend de l'élan sur fond d'une contraction plus faible de la demande', notait S&P Global, précisant toutefois que si les prestataires de services voyaient leur activité se redresser timidement, la production manufacturière continuait de se contracter.



Toujours au chapitre économique, les ventes de logements anciens ont diminué de 0,7% en janvier à un rythme annualisé de quatre millions, selon les données désaisonnalisées de la National Association of Realtors.





