Wall Street: Microsoft soutient la cote en attendant la Fed information fournie par Cercle Finance • 26/01/2022 à 15:02

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en hausse mercredi matin, l'attention des investisseurs étant totalement captée par la Réserve fédérale, dont les annonces sont attendues plus tard dans la journée.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 1,1% à 2,2%, annonçant un début de séance dans le vert.



Les incertitudes concernant le calendrier du relèvement des taux d'intérêt de la Fed ont lourdement pesé sur les marchés ces dernières semaines et les investisseurs espèrent que la banque centrale clarifiera ses intentions aujourd'hui.



Au terme de deux jours de réunion de son comité de politique monétaire (FOMC), l'institution publiera son communiqué à 14h00 (heure de New York) avant une conférence de presse de son président Jerome Powell.



Les investisseurs vont faire très attention à lire entre les lignes afin de déceler d'éventuels changements de position susceptibles d'annoncer une accélération, ou une temporisation, dans le cycle des hausses de taux.



La tendance devrait également bénéficier de rachats à bon compte sur les valeurs technologiques après les robustes résultats de Microsoft, qui devrait aider le Nasdaq à rebondir.



Microsoft s'adjuge plus de 5% en cotations avant-Bourse après avoir battu hier soir le consensus à la fois sur son chiffre d'affaires et sur son bénéfice.



'Le groupe a surtout livré des prévisions solides dans les métiers du cloud, ce qui devrait rassurer le marché après les inquiétudes qu'il a pu récemment manifestées vis-à-vis du secteur', note un analyste.



Plusieurs entreprises, issues de secteurs très divers comme AT&T ou Boeing, ont également publié de solides résultats ce matin, apaisant là encore des investisseurs qui trouvaient que la saison des résultats connaissait un démarrage poussif jusqu'ici.



En attendant le verdict de la Fed, les chiffres des ventes de logements neufs, attendus dans la matinée, pourraient venir alimenter un certain optimisme sur la conjoncture américaine et aider les marchés à se redresser.