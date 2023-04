Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: Microsoft met tout le monde d'accord information fournie par Cercle Finance • 26/04/2023 à 15:10

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sur une note favorable mercredi matin, les résultats supérieurs aux attentes de Microsoft ayant rassuré les investisseurs quant à la solidité de l'activité économique.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,2% à 1%, laissant entrevoir un début de séance dans le vert.



Microsoft s'annonce comme le principal contributeur à la hausse des marchés américains après avoir fait état, hier soir, de performances trimestrielles largement supérieures aux attentes.



Le titre du géant informatique grimpait plus de 8% dans les transactions d'avant-Bourse, ajoutant quelque 164 milliards de dollars à sa capitalisation boursière déjà titanesque de plus de 2.000 milliards.



'Au vu des incertitudes économiques et des inquiétudes manifestées par Wall Street, Nadella et ses collaborateurs ont délivré un trimestre parfait en matière de 'cloud', ce qui donne un élan favorable au secteur technologique dans son ensemble lorsqu'on y ajoute les performances d'Alphabet', souligne Wedbush.



Alphabet, la maison-mère de Google, devrait également démarrer la séance en territoire positif, même si ses résultats trimestriels se sont révélés moins impressionnants que ceux du groupe de Redmond (Washington).



L'avionneur Boeing est lui aussi soutenu par une publication meilleure que prévu, marquée par une nette réduction de ses pertes et un redressement de ses livraisons d'appareils.



Les investisseurs sont particulièrement attentifs aux publications de résultats, beaucoup considérant qu'elles vont être déterminantes pour la poursuite du mouvement haussier à l'oeuvre depuis le début de l'année.



Pour bon nombre de stratèges, la poursuite de la trajectoire ascendante de Wall Street nécessitera certes de bonnes surprises à l'issue de la saison des résultats, mais aussi quelques signes de solidité de l'économie américaine.



Sur ce point, les investisseurs n'ont pas été déçus ce matin puisque les commandes de biens durables ont rebondi de 3,2% en mars, après une diminution de 1,2% en février.



Les analystes attendaient au contraire un nouveau repli de la statistique du fait de la confiance en berne qui caractérise actuellement le secteur de l'industrie manufacturière aux Etats-Unis.



Sur le marché des taux, le rendement des Treasuries à dix ans remonte au-delà de 3,41%, tandis que le dollar décroche de 0,8% face à l'euro vers 1,1060.



Sur le marché de l'énergie, les cours du brut poursuivent leur repli, avec un baril de brut léger américain qui s'enfonce de 0,7% sous 76,5 dollars en attendant la parution, dans la matinée, des stocks hebdomadaires de pétrole.