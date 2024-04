Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: Microsoft et Alphabet rassurent, le PCE aussi information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 15:16









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse vendredi matin après les résultats au-dessus des attentes de Microsoft et d'Alphabet, tandis que l'évolution de l'inflation a tendance à rassurer.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais progressent de 0,1% à 1%, laissant entrevoir un début de séance dans le vert.



Conformément aux attentes, l'indice PCE des prix à la consommation a ralenti au mois de mars, ce qui relance l'hypothèse d'une baisse des taux de la Fed en septembre.



Le Département du Commerce a indiqué que l'indice d'inflation de base 'core PCE', très surveillé par la Réserve fédérale (Fed) avait décéléré à 0,3% le mois dernier en rythme séquentiel après une augmentation de 0,5% en février.



Sur un an, sa progression a été ramenée à 2,8%, contre 2,9% en février.



Les traders tablent désormais avec une probabilité de près de 46% sur une baisse des taux de la Fed de 25 points de base en septembre, selon le baromètre Fedwatch de CME Group.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans s'affiche à 4,68%, en hausse d'environ trois points de base par rapport à ses plus hauts de six mois atteints la veille.



La cote est également soutenue par les résultats et les perspectives solides publiés par deux géants technologiques, de bon augure pour le secteur et les investissements dans le 'cloud'.



Microsoft bondit de presque 4% en cotations avant-Bourse après avoir dégagé un bénéfice net bien meilleur que prévu au premier trimestre, tiré par le 'cloud' et un bond de 31% du chiffre d'affaires d'Azure.



Le titre Alphabet, la maison-mère de Google, s'envole pour sa part de 12% en préouverture, le marché célébrant des comptes supérieurs aux attentes, mais surtout le versement du premier dividende de l'histoire du groupe et l'annonce d'un plan de rachat massif d'actions.



Ces solides performances devraient permettre à l'ensemble des 'Sept Magnifiques' - dont Nvidia et Amazon de se remettre dans le bon sens de la marche.



Parmi les autres valeurs en vedette, Intel devrait être sanctionné de 8% à l'ouverture après avoir raté ses objectifs au premier trimestre, notamment en raison d'une activité décevante dans les serveurs.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.