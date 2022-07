Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: Microsoft et Alphabet arrivent en renfort information fournie par Cercle Finance • 27/07/2022 à 15:21

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en hausse mercredi matin en attendant les décisions de politique monétaire de la Fed et après les résultats plutôt rassurants de plusieurs poids-lourds de la cote.



Une demi-heure environ avant le début des échanges, le contrat 'future' sur l'indice S&P progresse de 0,5%, tandis que celui sur le Nasdaq grimpe de 1,5%, annonçant un début de séance dans le vert.



Sur le plan sectoriel, le compartiment technologique devrait profiter à plein des performances trimestrielles satisfaisantes dévoilées dans la soirée d'hier par les géants Microsoft et Alphabet.



Malgré des comptes de deuxième trimestre légèrement inférieurs aux attentes, Microsoft a su apaiser les craintes des investisseurs en présentant de bons chiffres dans le 'cloud' et des perspectives encourageantes pour le reste de l'année.



Le titre avançait de presque 4% en cotations avant-Bourse.



De son côté, Alphabet, la maison-mère de Google, a fait mieux que redouté sur le trimestre écoulé, notamment grâce à l'excellente résistance de ses activités de moteur de recherche.



L'action grimpait de 4% en transaction électroniques avant l'ouverture.



Alors que la saison des résultats bat son plein, les investisseurs devraient rester sur des charbons ardents dans l'attente du verdict que rendra la Réserve fédérale en début d'après-midi.



Le communiqué de la banque centrale sera publié à 14h00 (heure de New York) et la majorité des économistes s'attendent à un relèvement de taux directeurs de 75 points de base.



Les investisseurs seront surtout attentifs au moindre indice qui leur permettra d'en savoir plus sur le calendrier qu'adoptera la Fed pour continuer à relever ses taux, voire à en ralentir le rythme.



Une heure avant l'ouverture, le Département du Commerce a annoncé que les commandes de biens durables avaient progressé de 1,9% en juin, après un gain de 0,8% en mai, une accélération qui semble mettre à mal le scénario d'une prochaine entrée en récession des Etats-Unis.