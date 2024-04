Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: Meta et le PIB plombent l'ambiance information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 17:00









(CercleFinance.com) - Wall Street s'enfonce dans le rouge jeudi matin, les indicateurs économiques publiés dans la matinée étant venus doucher les espoirs d'une prochaine baisse de taux de la Fed.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones lâche 1,7% à 37.817,3 points et se dirige vers son repli le plus marqué de l'année, tandis que le Nasdaq lâche au même moment 1,5% à 15.462.4 points.



Le Département du Commerce a annoncé tôt ce matin que la croissance du PIB des Etats-Unis avait ralenti à 1,6% au premier trimestre, contre +3,4% sur le quatrième trimestre 2023.



Si ce chiffre est inférieur aux prévisions des économistes, il est loin d'être de nature à impulser un changement d'orientation du côté de la Réserve fédérale, d'après les professionnels.



'Certes, le rythme de croissance n'est plus aussi dynamique que celui enregistré au second semestre 2023, mais l'économie américaine continue de bien se porter au vu d'une politique monétaire qui reste restrictive', soulignent les analystes de Commerzbank.



'Il est peu probable que cela précipite une baisse des taux d'intérêt de la Fed, surtout quand on sait que le déflateur du 'PCE' a dépassé les attentes', ajoute la banque allemande.



L'inflation 'PCE' de base - la mesure de l'inflation préférée de la Fed - a en effet atteint 3,7% sur les trois premiers mois de l'année, contre 3,4% attendu par les analystes.



Suite à ces statistiques, le rendement du 10 ans américain bondit de huit points de base au-delà de 4,73%, établissant un nouveau plus haut depuis la fin novembre, témoignant de l'anticipation par les investisseurs de taux élevés pendant une période plus longue que prévu.



A ces inquiétudes vient s'ajouter par la publication trimestrielle mal accueillie de Meta, la maison-mère de Facebook et d'Instagram, qui met un coup d'arrêt au récent regain d'optimisme autour de la technologie.



Le groupe californien a publié mercredi soir des résultats en ligne, mais dévoilé une prévision de chiffre d'affaires pour 2024 jugée prudente, ce qui faisait plonger son titre de 10% dans les premiers échanges.



Meta entraîne dans sa chute les autres poids lourds de la technologie, y compris Alphabet (-3%) et Microsoft (-4%) qui publieront leurs comptes dans la soirée.



Sur le Dow, les résultats de Merck, dopés par les ventes de l'anticancéreux Keytruda, sont salués par une hausse de 1,7%, mais les performances plus mitigées de Caterpillar sont sanctionnées par un repli de 7,5%.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.