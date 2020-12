Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : mauvaise surprise du côté du chômage Cercle Finance • 10/12/2020 à 15:21









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en baisse jeudi matin après la publication d'une envolée surprise des inscriptions hebdomadaires au chômage. Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur le Dow Jones et le Nasdaq perdent entre 0,4% et 0,8%, annonçant un début de séance dans le rouge. Les inscriptions aux allocations chômage ont fortement progressé la semaine dernière aux Etats-Unis, à en croire les chiffres du Département du Travail, qui a dénombré 853.000 nouveaux dossiers, contre 716.000 la semaine précédente Parallèlement, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est accru lui aussi, augmentant de l'ordre de 230.000 demandes, pour se monter désormais à 5,75 millions. Cette statistique - près de quatre fois supérieure aux chiffres qui précédaient la pandémie - laisse craindre que l'amélioration du marché de l'emploi tend à s'interrompre après plusieurs mois de dynamique favorable. Suite à l'accélération de la pandémie, bon nombre d'entreprises américaines avaient déclaré s'attendre à une baisse de l'emploi durant les mois d'hiver, avant une reprise des embauches au printemps. 'Il y a aussi l'effet de la fermeture des écoles et des restrictions sanitaires, qui affectent la disponibilité des travailleurs', explique un analyste. Les économistes rappellent toutefois que cette statistique doit être prise avec des pincettes, chaque chômeur pouvant effectuer des demandes répétées auprès de l'administration. Le marché digère par ailleurs l'annonce par la Banque centrale européenne (BCE) de nouvelles mesures d'assouplissement monétaire destinées à stimuler une reprise économique qui s'essouffle. Compte tenu de la résurgence de la pandémie et de ses retombées économiques, son conseil des gouverneurs a décidé d'augmenter l'enveloppe allouée au programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP) de 500 milliards d'euros, comme prévu. 'Grâce à son soutien accru, les économies de la zone seront mieux placées pour résister aux divers re-confinements', estime Marion Amiot, économiste senior chez S&P Global Ratings. L'agence de notation prévoit ainsi un rebond de 4,8% du PIB de la zone euro en 2021, après une contraction de l'activité de 7,2% en 2020. Wall Street avait brusquement inversé la vapeur mercredi, alors que les grands indices new-yorkais avaient quasiment tous inscrit une rafale de records absolus dès les premiers échanges. Le Dow Jones avait fusé vers un nouveau zénith historique de 30.320 points avant de basculer dans le rouge pour perdre plus de 0,3% au final. Le Nasdaq avait terminé de son côté en baisse de presque 2%, plombé par des prises de bénéfices sur les valeurs ayant le plus progressé cette année (Tesla, Moderna, Zoom Video, ...).

