Wall Street: mauvaise surprise au niveau de l'inflation information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 15:11

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en baisse mercredi matin suite à la publication des derniers chiffres de l'inflation, qui semblent conforter le scénario d'une nouvelle hausse de taux d'ici à la fin de l'année.



Un peu plus d'une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais abandonnent entre 0,1% et 0,2%, signe d'un début de séance sur une note de faiblesse.



Les chiffres publiés en début de matinée ont montré une nette accélération de l'inflation au mois d'août aux Etats-Unis en raison du rebond des prix de l'essence et des coûts du logement.



L'indice des prix à la consommation (CPI) a ainsi augmenté de 3,7% en rythme annuel le mois dernier, contre 3,2% au mois de juillet, là où le consensus anticipait une hausse de 3,6%.



Cette augmentation plus forte que prévu de l'inflation vient un peu plus compliquer la tâche de la Réserve fédérale, à moins d'une semaine de la prochaine réunion de son comité de politique monétaire.



Au vu de l'évolution du dollar et des rendements, cette mauvaise surprise semble avoir renforcé les craintes d'une poursuite du resserrement de l'autorité centrale dans les mois qui viennent.



Le rendement des Treasuries à dix ans a en effet amplifié sa hausse en réaction à ces chiffres pour revenir autour de 4,31%, non loin de son pic annuel de 4,35%.



Sur le marché des changes, le dollar gagne 0,1% face à l'euro, qui rechute au contact de la zone de 1,0750.



Les cours pétroliers restent par ailleurs en hausse, les craintes liées à un plafonnement de l'offre des pays producteurs comme l'Arabie Saoudite et la Russie l'emportant sur les perspectives d'un ralentissement de l'économie.



Le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne plus de 0,3% à 89,4 dollars pour s'approcher du seuil des 90 dollars, qu'il n'avait plus franchi depuis l'automne 2022.