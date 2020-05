Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : mauvais présage, la consommation flanche Cercle Finance • 15/05/2020 à 16:45









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'est orientée à la baisse vendredi matin, les investisseurs adoptant une attitude prudente après des chiffres de la consommation annonçant des jours difficiles pour l'économie américaine. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule ainsi de 0,2% à 23.570.2 points tandis que le Nasdaq Composite cède près de 0,5% à 8901,7 points. A en croire les données dévoilées ce matin par le Département du Commerce, les ventes de détail ont plongé de 16,4% le mois dernier aux Etats-Unis, là où les économistes n'attendaient qu'une baisse de 11%. 'Ces chiffres confirment le tableau perplexe récemment dressé par le président de la Fed, Jerome Powell, concernant les perspectives économiques du pays', estiment les équipes de Commerzbank. Pour la banque allemande, ce recul de la consommation est annonciateur d'un repli de l'ordre de 10% de l'activité économique américaine au deuxième trimestre par rapport au premier. La séance est également marquée par une énième escalade des tensions commerciales et diplomatiques entre les Etats-Unis et la Chine, Donald Trump ayant décidé de décréter l'interdiction de ventes de composants électroniques américains vitaux pour l'équipementier chinois Huawei. 'Pékin a déjà fait savoir qu'il envisageait des mesures de rétorsion, voire même l'ouverture d'enquêtes à l'encontre de groupes américains comme Qualcomm et Cisco', souligne Wells Fargo. Les préparatifs techniques de cette séance dite des 'trois sorcières' pourraient par ailleurs provoquer des évolutions indicielles à la hausse sans grand rapport avec la toile de fond économique qui demeure sombre. Sur le front des valeurs, Applied Materials, leader mondial des équipementiers pour l'industrie des semi-conducteurs, cède 3,4% après avoir manqué le consensus sur le trimestre écoulé et avoir fait l'impasse sur ses prévisions pour le trimestre en cours.

