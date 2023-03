Wall Street: mars débute sur une nouvelle consolidation information fournie par Cercle Finance • 01/03/2023 à 17:16

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sur une note hésitante mercredi matin suite à la publication d'indicateurs ayant montré une contraction du secteur manufacturier aux Etats-Unis mais aussi une tendance à l'accélération des prix.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,2% à 32.708,6 points, mais le Nasdaq perd symétriquement 0,2% à 11.437 points.



Le mois de mars débute ainsi sur un nouvel épisode de consolidation, alors que le Dow et le Nasdaq avaient déjà perdu respectivement 4,2% et 1,1% en février.



Très attendu dans le contexte d'incertitude économique actuel, l'indice ISM manufacturier est ressorti à 47,7 au mois de février, contre 47,4 en janvier, alors que les économistes l'attendaient en moyenne à 48.



Publié un peu plus tôt, l'indice PMI de S&P Global mesurant l'activité de l'industrie manufacturière est lui ressorti à 47,3 en définitive, contre 47,8 en estimation 'flash' et après 46,9 le mois précédent.



A priori, ces chiffres moins bons que prévu semblent écarter le risque de voir la Réserve fédérale accentuer encor sa politique monétaire déjà très restrictive.



Mais le rebond de la composante des prix payés de l'indice ISM donne à penser que les tensions inflationnistes s'accentuent toujours, ce qui pourrait favoriser de nouveaux relèvements de taux de la part de la Fed.



Cette statistique s'ajoute à d'autres indicateurs montrant la persistance de l'inflation aux Etats-Unis, à commencer par l'indice de consommation des ménages (PCE) publié la semaine dernière.



Tous ces éléments alimentent naturellement le débat en cours sur l'opportunité de nouvelles hausses de taux, dans lequel deux hauts dignitaires de la banque centrale sont intervenus ce mercredi.



Le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic, puis celui de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, ont milité ce matin pour une remontée du loyer de l'argent face à des chiffres de l'inflation et de l'emploi jugés préoccupants.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans remonte encore pour atteindre le cap symbolique de 4%, qui n'avait plus été franchi depuis novembre dernier.



Conséquence, huit des 11 grands indices sectoriels S&P s'inscrivent en repli, la baisse la plus marquée touchant le compartiment de l'immobilier (-1,6%) alors qu'à l'opposé, l'énergie bondit de 2,3%.



Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de brut ont reculé de 1,2 million de barils au cours de la semaine du 20 février aux Etats-Unis.



Du côté des valeurs, Lowe's décroche de près de 6% après avoir dévoilé un BPA ajusté en augmentation de 28% à 2,28 dollars au titre de son quatrième trimestre.



HP Inc cède plus de 2% après avoir publié mardi soir, au titre des trois premiers mois de son exercice 2022-23, un BPA ajusté (non GAAP) en repli de 32% à 0,75 dollar, conformément à sa fourchette-cible de 0,70-0,80 dollar.



Tesla abandonne 2,5% alors que le fabricant de voitures électriques organise aujourd'hui une réunion d'analystes au sein de sa 'Gigafactory' d'Austin (Texas).