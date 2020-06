Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street marque une pause après quatre séances de hausse Reuters • 04/06/2020 à 22:44









WALL STREET FINIT À L'ÉQUILIBRE par Stephen Culp (Reuters) - La Bourse de New York a marqué une pause jeudi, à la veille de la publication du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis en mai, après quatre séances consécutives de hausse motivée par des signes de redressement de l'activité économique après le choc provoqué par la pandémie de nouveau coronavirus. L'indice Dow Jones a fini de peu dans le vert avec un gain de 11,93 points (0,05%) à 26.281,82. Le S&P-500, plus large, a perdu 10,52 points, soit 0,34%, à 3.112,35. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 67,1 points (-0,69%) à 9.615,81 points. "Nous étions un peu surévalués cette semaine", dit Chris Zaccarelli, responsable de l'investissement chez Independent Advisor Alliance. "Il n'est pas surprenant d'assister à un repli." Après leur plongeon du mois de mars, le Dow, le S&P-500 et le Nasdaq sont désormais revenus respectivement à 11%, 8% et 2% de leurs records de février. "Le marché est allé si haut et si fort que beaucoup de gens se disent 'je vais prendre un peu de bénéfices'", dit Jim Paulson, responsable de la stratégie d'investissement chez The Leuthold Group. D'après Ryan Detrick, stratège marchés senior chez LPL Financial, le S&P-500 vient de connaître, avec un gain de 39,6%, sa plus forte progression sur 50 séances depuis que la composition de cet indice est passée à 500 valeurs en 1957. Les investisseurs ont pris connaissance ce jeudi d'une nouvelle baisse des inscriptions au chômage. Pour la première fois depuis le record de la mi-mars, le nombre de demandes d'allocations chômage est revenu sous la barre des deux millions même s'il reste considérable. Avant la publication vendredi du rapport sur l'emploi de mai, les économistes anticipent huit millions de suppressions de postes non-agricoles et un taux de chômage à 19,8% aux Etats-Unis, un record depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aux valeurs, American Airlines s'est envolé de 41,25% après avoir annoncé une nette augmentation du nombre de vols le mois prochain pour ses liaisons domestiques et internationales. Boeing en a profité avec un gain de 6,43% lui ayant permis de terminer nettement en tête du Dow Jones. (version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées AMERICAN AIRLINE NASDAQ +41.10% BOEING CO NYSE +6.42%