Wall Street : marque une pause après les nouveaux records

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York débute la séance en repli de près de 0,3% sur le S&P500 et de 0,4% sur le Nasdaq-100 et le Dow Jones, au lendemain de nouveaux records signés par les principaux indices actions américains. 'L'étonnante progression des actions n'a montré aucun signe de fléchissement pour l'instant, avec le S&P 500 (+0,09%) en hausse pour une 8e session consécutive', souligne Deutsche Bank, notant qu'il s'agit de la plus longue série depuis avril 2019. La banque allemande ajoute que pour la majorité des économistes (qui continue d'influencer les investisseurs), 'les pressions inflationnistes s'avéreront transitoires et nous verrons les pressions sur les prix diminuer au cours de l'année prochaine'. Seule donnée parue ce matin, les prix à la production aux Etats-Unis ont augmenté de 0,6% en octobre en rythme séquentiel (+8,6% en rythme annuel), conformément aux attentes, dont une hausse de 0,4% hors alimentation, énergie et négoce (+6,2% en rythme annuel). Dans l'actualité des valeurs GE annonce son intention de se scinder en trois sociétés axées sur l'aviation, la santé et l'énergie dans les prochaines années, une opération qui permettra au conglomérat de monétiser ses participations dans AerCap et Baker Hughes. A l'occasion de trimestriels 'globalement en ligne avec les attentes' selon Oddo BHF, le groupe de solutions de paiements PayPal a abaissé lundi soir légèrement ses objectifs de BPA ajusté et de revenus pour l'exercice 2021. Le constructeur de logements DR Horton fait part d'une augmentation de son dividende trimestriel de 13% à partir de décembre, ayant dévoilé un BPA en progression de 65% au titre du dernier trimestre de son exercice 2020-21. Pfizer annonce un accord de commercialisation stratégique portant sur le rimegepant de Biohaven Pharmaceutical Holding Company sur les marchés extérieurs aux États-Unis. Selon les termes de l'accord, Pfizer effectuera un paiement initial de 500 millions de dollars, comprenant 150 millions de dollars en espèces et 350 millions de dollars en achat d'actions de Biohaven avec une prime de marché de 25 %. Alors que Merck annonçait il y a quelques jours que le Royaume-Uni avait approuvé sa pilule anti-Covid, le molnupiravir, l'Agence européenne du médicament (EMA) indique aujourd'hui examiner les données disponibles sur le médicament, afin de pouvoir aider les autorités nationales à prendre position quant à son autorisation.

