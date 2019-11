Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : marque le pas, chute de -5% du pétrole à 55$ Cercle Finance • 29/11/2019 à 19:39









(CercleFinance.com) - Les bons chiffres préliminaires concernant les ventes 'en ligne' de Thanksgiving (+19%) et des hausses sensibles dans certaines grandes enseignes de la distribution classiques n'ont pas soutenu Wall Street, qui avait probablement été tiré à la hausse à dessein lors des 3 séances précédent le pont de Thanksgiving (ils ont inscrit 3 records absolus consécutifs). Le S&P ou Dow Jones cèdent en coeur -0,4% et le Nasdaq -0,46%. Le Nasdaq gagne cependant +1,9% cette semaine mais voit son gain mensuel réduit à +4,1% tandis que le Dow Jones (28.050 au final) gagne +1% et +3,5% sur le mois écoulé. Le mouvement le plus spectaculaire du jour concerne le pétrole à New York: le WTI chute de -5% vers 55,1$. Sans surprise, le secteur pétrolier finit lanterne rouge avec Range Resources et Apache -3,1%, Devon -2,5%, Noble -1,9%, Halliburton -1,8%, Hess -1,6%... Même si Wall Street marque un peu le pas, les opérateurs semblent peu impressionnés par la colère exprimée par Pékin contre Washington après la signature d'une motion en faveur des droits humains et la démocratie à Hong Kong. Sans surprise, la Chine a exigé le retrait de cette motion sous peine de prendre des 'mesures de rétorsion fermes' afin de mettre fin aux interférences dans les affaires internes chinoises.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance.