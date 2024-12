Wall Street marque le pas avant la Fed

(AOF) - Les marchés actions américains sont plongés dans le rouge après plusieurs statistiques et avant la décision de la Fed, demain soir. Un nouvel assouplissement de 25 points de base est attendu. Si les ventes au détail sont ressorties meilleures que prévu en novembre, la production industrielle a déçu. Côté valeurs, Pfizer est en forme après avoir livré des prévisions 2025 en ligne avec les attentes. Le secteur des semi-conducteurs emmené par Nvidia et Broadcom cède du terrain. Vers 17h00, le Dow Jones se replie de 0,59% à 43458 points tandis que le Nasdaq recule de 0,64% à 20043 points.

Pfizer (+4,46% à 26,38 dollars) affiche la plus forte hausse du S&P 500 après avoir publié des perspectives 2025 en ligne avec les attentes des analystes. Le laboratoire pharmaceutique américain, aiguillonné par l’entrée à son capital de l'investisseur activiste Starboard Value en octobre, table sur un bénéfice ajusté par action compris entre 2,80 et 3,00 dollars (pour un consensus de 2,88 dollars). Le groupe vise aussi un chiffre d’affaires compris entre 61 et 64 milliards de dollars (pour un consensus de 63,26 milliards de dollars).

Les chiffres économiques du jour

L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers ressort à 46 en décembre, contre un consensus de 47. Il était ressorti à 46 en novembre.

Les stocks des entreprises américaines sont ressortis en hausse de 0,1% en octobre, en-dessous des attentes du marché (+0,2%). Ils étaient stables le moins précédent.

La production industrielle a baissé de 0,1% en novembre aux Etats-Unis après un recul de 0,4% en octobre. Elle était attendue en hausse de 0,3%. Le taux d’utilisation des capacités de production est passé de 77% à 76,8% entre octobre et novembre. Le consensus s’élevait à 77,3%.

Les ventes au détail ont augmenté de 0,7% en novembre aux Etats-Unis contre un consensus de 0,6% après une hausse de 0,5% en octobre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Merck

Merck s'affiche en baisse en pré-marché à Wall Street après l'annonce de l'arrêt des programmes de développement clinique de deux anticorps, le vibostolimab et le favezelimab. Le laboratoire américain interrompt les essais de phase 3 KeyVibe-003 et KeyVibe-007, qui évaluent l'association à dose fixe de vibostolimab et de pembrolizumab (Keytruda) chez certains patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC). Il met également en pause le programme de développement clinique du favezelimab.

Teva

Teva progresse de 20% en pré-marché à Wall Street. Sa filiale américaine a annoncé avec Sanofi que l'étude de phase IIb Relieve UCCD a satisfait à ses critères d'évaluation primaires chez les patients souffrant de colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn. Le laboratoire israélien et son partenaire français précisent que cette étude a évalué le duvakitug, un anticorps monoclonal pour le traitement des maladies inflammatoires de l'intestin (MII) modérées à sévères.

Walmart

Walmart annonce avoir noué un partenariat stratégique avec la plateforme Meituan pour stimuler ses ventes en ligne en Chine. Les conditions financières n'ont pas été divulguées. Meituan est le plus grand service de commande de nourriture en Chine. La société propose également d'autres services allant de la livraison d'autres marchandises au partage de vélos en passant par la réservation de billets.