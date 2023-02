Wall Street manque son rebond et termine en baisse

Des opérateurs du New York Stock Exchange ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

La Bourse de New York n'a pas pu transformer jeudi sa tentative de rebond, concluant finalement dans le rouge alors que les investisseurs se concentrent à nouveau sur la trajectoire des taux de la banque centrale américaine, la Fed.

Les indices avaient commencé en hausse mais ont perdu leur élan en milieu de séance, et le Dow Jones a terminé en baisse de 0,73% à 33.699,88 points. Le Nasdaq, à dominante technologique, a lâché 1,02% à 11.789,58 points et le S&P 500 0,88% à 4.081,50 points.

"Le marché a changé de direction quand les taux obligataires sont remontés", a noté Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

Les rendements obligataires qui s'étaient légèrement détendus en première partie de séance sont repartis à la hausse, pesant sur l'évolution des actions. Ainsi, les taux sur les bons à 10 ans sont-ils remontés à 3,66% contre 3,60% la veille.

"Il semble que le marché ait décidé de se focaliser à nouveau sur la rhétorique stricte de la Fed", a expliqué Peter Cardillo de Spartan Capital à l'AFP.

Le président Jerome Powell et des membres de la banque centrale ont ces derniers jours un peu contrarié les investisseurs en se prononçant en faveur d'un maintien des taux élevés à moyen terme, voire encore plus hauts si le marché du travail reste dynamique et que l'inflation ne ralentit pas davantage.

"Jusqu'à ce qu'on ait plus de preuve que l'inflation descend, le marché va continuer à se concentrer sur la Fed", a répété Peter Cardillo.

Le prochain point sur l'inflation américaine interviendra mardi avec la publication de l'indice des prix à la consommation CPI pour janvier.

"Le marché digère en fait la hausse intervenue ces dernières semaines. La question est de savoir s'il s'agit d'une baisse légère et saine ou si on repart en marché baissier", s'est interrogé Adam Sarhan de 50 Park Investment.

Le titre Disney, membre du Dow Jones, a porté le marché en début de séance sur la nouvelle d'un plan de réduction des coûts avec 7.000 licenciements à la clé.

Mais l'enthousiasme s'est essoufflé quand l'actionnaire activiste Nelson Peltz, du fonds Trian, a indiqué que sa bataille pour une taille dans les dépenses du géant du divertissement était désormais terminée. Le titre s'est finalement replié de 1,31%.

Alors qu'une course à l'équipement en intelligence artificielle fait rage entre les grands noms de l'internet, Alphabet (Google) a encore lâché du lest pour la deuxième séance d'affilée (-4,54%).

Son robot conversationnel "Bard" présenté à Paris a affiché une erreur qui avait déjà coûté 7% à l'action la veille.

Le service de paiements électroniques Paypal, qui a perdu 1,63% en clôture, remontait de 2,88% dans les échanges électroniques. Le groupe est parvenu à dégager un résultat par action supérieur aux attentes en dépit d'une baisse du volume des transactions qu'il a traitées.

Le titre de la compagnie de location de voitures avec chauffeurs Lyft a conclu en baisse de 3,16% à la fermeture. Et il plongeait de plus de 24% dans les échanges post-clôture après avoir fait part de perspectives décevantes pour le trimestre en cours du fait de conditions météo difficiles en Californie où la société est très présente.

L'action de la plateforme d'échanges de cryptomonnaies Coinbase a dégringolé de plus de 14% alors que le gendarme de la Bourse américaine, la SEC, a reproché à son rival Kraken d'avoir offert des transactions à l'achat et à la vente sans les enregistrer. Kraken a accepté de payer 30 millions de dollars de pénalités.

Le fabricant de jouets Mattel a perdu plus de 10% après des ventes décevantes en fin d'année, comprimées par l'environnement économique difficile.

