Wall Street : M&A et biens durables favorisent le rebond

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait opérer un modeste rebond mardi à l'ouverture après ses lourdes pertes de la veille, un indicateur économique solide et une grosse opération de fusions-acquisitions dans le secteur de la technologie favorisant le mouvement de hausse. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,4%, annonçant un début de séance dans le vert. Les commandes de biens durables, considérées comme un bon baromètre des investissements des entreprises, ont augmenté de 1,9% en septembre par rapport au mois précédent, selon le Département du Commerce, une progression largement supérieure au consensus de 0,5%. La statistique semble avoir redonné du baume au coeur des investisseurs, qui s'inquiètent depuis quelques semaines d'une éventuelle perte de vitesse de l'économie américaine due à la récente recrudescence du coronavirus. Les investisseurs sont également rassurés par l'activité régnant dans le segment des fusions acquisitions (M&A) suite à l'annonce par le fabricant de microprocesseurs AMD du rachat pour 35 milliards de dollars de Xilinx, un spécialiste des puces programmables. Parallèlement, les cours du pétrole se redressent, avec un brut léger américain qui reprend 0,3% à 38,7 dollars à New York. Les marchés restent cependant prudents. Ils avaient clôturé sur des pertes de l'ordre de 2% hier, inquiets de l'absence de progrès dans les discussions sur la relance budgétaire à Washington et face à l'impact de la seconde vague de Covid. Au niveau des résultats, les publications se succèdent et s'avèrent toujours aussi contrastées. Caterpillar est ainsi attendu en baisse de plus de 2% après avoir fait état de résultats trimestriels en net repli. Merck progresse au contraire de 2% en cotations avant-Bourse après avoir fait état d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice en hausse sur le troisième trimestre.

