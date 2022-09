Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: lourdeur après une avalanche d'indicateurs information fournie par Cercle Finance • 16/09/2022 à 07:08

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a fait preuve d'une certaine lourdeur jeudi, suite à des indicateurs qui pourraient inciter la Fed à accentuer ses hausses des taux. Le Dow Jones a reculé de près de 0,6% à 30962 points et le Nasdaq Composite a rétrocédé plus de 1,4% à 11552 points.



La tendance a été pénalisée par des tensions du côté des rendements obligataires, le taux à 10 ans ayant ainsi grimpé de quatre points de base (pb) à 3,45%, sur fond de statistiques qui ont dressé le portrait d'une économie américaine globalement résistante.



L'indice de l'activité manufacturière Philly Fed est certes revenu en territoire négatif en septembre, passant de +6,2 en août à -9,9 ce mois-ci, mais l'indice Empire State a lui grimpé de 30 points par rapport au mois précédent pour atteindre -1,5.



Au mois d'août, si la production industrielle américaine s'est tassée de 0,2%, les ventes de détail ont augmenté de 0,3% et les prix à l'importation ont subi un deuxième repli d'affilée (-1%) sous le coup de la chute des prix des produits pétroliers et du dollar fort.



Ces indicateurs ont donc globalement conforté la perspective d'une hausse vigoureuse des taux de la Fed : selon le CME Group, les marchés voient 80% de chances d'une hausse des taux de 75 pb la semaine prochaine, et 20% de chances d'une hausse de 100 pb.



Le baril de pétrole brut WTI a chuté de 3,6% à 85,3 dollars sur fond d'un rapport de l'IEA craignant un coup d'arrêt à la croissance de la demande d'hydrocarbures en fin d'année, entrainant des valeurs de l'énergie comme Chevron (-1,6%) ou Schlumberger (-1,5%).



Surtout, Adobe a dévissé de 16,8%, après l'annonce par l'éditeur de logiciels d'un accord définitif pour acquérir Figma, une plate-forme de conception collaborative de premier plan axée sur le Web, moyennant environ 20 milliards de dollars.